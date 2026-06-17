“냄새·맛 잃는 고통, 당뇨·뇌졸중만큼 크다”

냄새나 맛을 잃은 환자들의 삶의 질 저하 수준이 당뇨병·뇌졸중 환자와 맞먹을 정도로 심각하다는 연구 결과가 나왔다.

특히 후각·미각 장애는 이 같은 심각성에도 불구하고 의료체계에서 우선순위가 낮은 문제로 취급돼 왔으며, 효과적인 치료법도 제한적이라는 지적이 나온다.

후각·미각 장애 환자가 음식의 즐거움 상실과 우울증·사회적 위축 등으로 인한 삶의 질 저하 수준이 당뇨병·뇌졸중 같은 만성질환 환자들과 비슷할 정도로 심각하다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

영국 이스트앵글리아대 노리치 의대 칼 필폿 교수팀은 후각·미각 장애(SATDs) 환자의 삶의 질과 정신건강 수준을 다른 만성질환들과 비교한 결과, 이들 환자들의 삶의 질 저하 수준이 만성질환 환자들과 비슷할 정도로 심각하다는 사실을 확인했다고 의학 저널 ‘임상 이비인후과학(Clinical Otolaryngology)’ 17일자에서 밝혔다.

연구팀은 2010년부터 2024년까지 발표된 문헌을 검토해 후각·미각 장애 환자가 겪는 삶의 질 저하 및 우울증 수준을 당뇨병·뇌졸중·심혈관질환·호흡기질환·이비인후과 질환 등 대표적인 만성질환 환자들의 지표와 비교 분석했다.

삶의 질 평가에는 이동 능력과 일상생활 수행, 통증·불편감, 불안·우울 등이 반영된 EQ-5D-5L(0~1점 중 1에 가까울수록 건강)이 사용됐고, 우울 증상 평가는 벡우울척도(BDI : 0~63점 중 0~9점이면 정상 범위)가 적용됐다.

그 결과, 후각·미각 장애 환자들의 삶의 질(EQ-5D-5L)과 우울증(BDI) 점수는 당뇨병, 뇌졸중, 심혈관질환, 호흡기질환, 이비인후과 질환 환자들에게서 보고된 수준과 비슷하게 심각한 것으로 나타났다.

후각·미각 장애 환자 445명을 대상으로 한 연구에서 평균 EQ-5D-5L 점수는 0.79점, 평균 벡우울척도 점수는 13.38점으로 나타났다.

당뇨병 환자의 EQ-5D-5L 점수는 연구에 따라 0.72~0.82 수준이었고, 뇌졸중 환자는 0.68, 천식 환자는 0.84 안팎, 만성 심부전 환자는 0.60~0.73 수준이었다.

후각·미각 장애 환자 집단에서는 약 45%만이 정상 범위의 기분 상태를 보였고, 나머지는 경도 이상의 우울 증상을 나타냈다. 특히 후각 상실 정도가 심할수록 우울 증상도 심해지는 경향이 확인됐다.

연구팀은 이 결과가 후각이나 미각 상실을 단순한 불편 정도로 여겨온 기존 인식에 의문을 제기한다며, 후각·미각 장애가 초래하는 부담이 의료계와 사회에서 충분히 인식되지 못해 왔음을 보여준다고 지적했다.

필폿 교수는 “이 연구는 후각·미각 장애가 지속적인 정서적·사회적·심리적 고통을 유발하고, 그 영향이 만성질환에 필적하는 수준이라는 사실을 보여준다”고 설명했다.

이어 “이런 심각성에도 후각·미각 장애는 여전히 과소 평가돼 의료체계에서 우선순위가 낮은 문제로 취급되고 효과적인 치료법도 제한적”이라며 “이에 대한 인식 개선과 연구 확대, 전문 진료체계 구축이 필요하다”고 강조했다.

다만 연구팀은 이 결과가 후각·미각 장애가 당뇨병이나 뇌졸중과 같은 질환 자체와 동일한 심각성을 가진다는 의미가 아닌 삶의 질과 정신건강에 미치는 영향이 비슷한 수준으로 평가됐다는 것을 의미한다고 덧붙였다.

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