한병도 "모든 방법 총동원해 선관위 무능·부실 바로잡을 것"

더불어민주당 한병도 원내대표는 17일 6·3 지방선거 투표용지 부족사태와 관련, "가용한 모든 방법을 총동원해 선거관리위원회의 총체적 무능과 부실을 반드시 바로잡겠다"고 밝혔다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 사태는 민주공화국의 가장 기초적인 기본권인 국민 참정권을 훼손한 대참사"라며 이같이 언급했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 지난 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "여야는 내일 본회의를 열어 투표용지 부족 사태에 관한 국정조사 계획서를 채택하기로 합의했다"며 "국조를 통해 선거 당일 벌어진 사태의 원인과 책임 소재를 철저히 규명하겠다"고 강조했다.



아울러 "선관위의 투표용지 인쇄 물량 산정 기준과 공급 과정, 상황 보고 체계, 선관위 내부 의사결정 과정도 샅샅이 파헤치겠다"며 "방만하게 운영되어온 선관위 조직과 선거관리 체계를 대대적으로 혁신할 방안을 찾겠다"고 말했다.



그는 미국과 이란의 종전 합의에 관해선 "마냥 안심할 수 있는 상황은 아니다"라며 "당정청(당·정부·청와대)은 위기가 완전히 해소될 때까지 긴장을 늦추지 않겠다"고 했다.

<연합>

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