정부 "삼중고 겪는 청년층 고용지원 방안 추가로 마련할 것"

정부는 청년 고용을 회복할 수 있도록 지원 방안을 추가로 마련하겠다고 17일 밝혔다.



정부는 이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관이 이날 정부서울청사에서 주재한 관계부처 합동 일자리전담반(TF) 회의에서 청년층이 인구·산업구조 변화, 경력직 수시채용 관행 확산, 중동전쟁 영향 등 삼중고로 취업 시장에서 어려움을 겪고 있다고 진단하고서 이같이 대응하기로 했다.

서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

현재 K-뉴딜 아카데미, 체납관리단 등을 중심으로 청년 뉴딜 정책을 추진하고 있는데 이 외에도 새로운 사업을 고안해 청년 고용을 지원한다는 방침이다.



중동전쟁 장기화 영향으로 업황 부진이 심화하거나 고용 비중이 큰 제조·건설·농림어업 등 주요 업종은 관계 부처가 동향을 분석하고 정책 수단을 모두 동원해 대책을 내놓기로 했다.



산업 현장과의 소통도 강화하고 고용 관련 인센티브도 강화한다.



정부는 인공지능전환(AX) 및 녹색전환(GX) 등 산업 전환과 관련된 인력수요 변화에 맞춰 직무 전환이 필요한 노동자도 지원한다.



아울러 노동자의 전환역량 강화, 이직·전직 지원, 고용안전망 및 정책인프라 구축 방안을 담은 '산업전환 고용안정 기본계획'을 조만간 발표한다.



당분간 매주 일자리전담반 회의를 열어 대응 방안을 논의하고 경제관계장관회의를 거쳐 수시로 대책을 내놓는다.

<연합>

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