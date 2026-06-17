역사속으로 한걸음… 중구 ‘이순신로드’ 첫선

서울 중구가 관내 숨겨진 역사·문화 자원을 알리기 위해 11월까지 ‘문화관광해설사와 함께하는 도보투어’를 운영한다.



구는 지난해 9400여명이 참여하고 만족도 96.9%를 기록한 성과를 바탕으로 올해 신규 코스를 추가하고 야행 프로그램을 확대해 총 11개 코스를 선보인다고 16일 밝혔다.



올해 새롭게 선보이는 ‘이순신로드, 영웅의 탄생지’는 이순신 장군의 발자취를 따라가는 역사 테마 코스다. 을지로3가역에서 출발해 명보사거리 생가터 표지석과 진양상가, 중부시장, 훈련원공원, 하도감 터로 이어지는 1.3㎞ 구간이다. 약 1시간30분 동안 역사 탐방과 전통시장 방문을 함께 즐길 수 있다.



지난해부터 운영 중인 ‘톡톡 광희 장충 투어’는 광희문부터 경동교회, 장충동 족발골목, 장충단 기억의 공간까지 1.2㎞ 구간을 1시간10분 동안 걷는 코스다. 동선 곳곳에 비밀 출입문을 갖춘 카페와 독특한 건축물, 오랜 전통 맛집을 포함해 재미를 더했다.



혹서기에만 한시적으로 진행하던 야행 프로그램 ‘정동 밤의 산책’과 ‘광희문 달빛로드’는 지난 4월부터 10월까지 주 3회 상시 운영하고 있다. 다만 7∼8월에는 참가자 안전을 위해 주간 코스를 중단하고 야행 프로그램만 진행한다.

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