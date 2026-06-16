백남종 신임 서울대병원장 “필수의료 완결… 초일류 병원으로 도약”

“서울대병원은 국민 건강을 책임지는 최후의 보루로서 흔들리지 않고, 지역·필수·공공의료의 컨트롤타워 역할을 하겠습니다.”

백남종 신임 서울대병원장은 15일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 취임 기자간담회에서 전국 단위 의료 네트워크 구축과 인공지능(AI) 기반 ‘지능형 연결 의료’를 통해 서울대병원을 국가 의료체계의 중심축으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다.

백남종 서울대병원장이 15일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 취임 기자간담회에서 병원의 미래 비전을 설명하고 있다. 서울대병원 제공

백 원장은 “지역·필수의료 위기와 초고령 사회 진입, 디지털 대전환 등이 맞물린 중대 시기에 단순히 진료를 잘하는 병원을 넘어 미래 의학의 새로운 기준점이 되는 초일류 병원으로 도약하겠다”고 강조했다. 이를 위해 △국가 필수의료 완결 △지능형 연결 의료 완성 △세계 미래의학의 기준 정립 △가치 중심 공동체 구축을 4대 경영목표로 제시했다.

백 원장은 가장 먼저 국가 필수의료에 대한 책임을 강조했다. 그는 “국가적 위기 상황에서 필수의료에 대한 완결적 책임을 지는 컨트롤타워로서 국립대병원과 공공기관, 주요 상급종합병원의 리더십을 갖고 전국 단위 ‘원 호스피털(One-Hospital)’ 상생 거버넌스를 만들겠다”고 말했다.

지역에 있더라도 서울대병원 수준의 진료를 받을 수 있도록 표준진료지침과 교육·연구 시스템, 원격협진 체계를 공유해 지역 의료격차를 줄인다는 계획이다. 백 원장은 “최고난도 중증·희귀질환 치료를 선도하는 한편 표준 의료지침 등을 통해 지역 격차를 해소하고 전국 어디서나 최고의 진료를 받을 수 있도록 기여하겠다”고 설명했다. 지역 의료인력 양성과 관련해서도 국립대병원들이 지역 의료기관에서 근무할 의사들의 교육과 수련을 지원할 수 있다고 밝혔다.

AI와 디지털 전환은 또 다른 핵심 축이다. 백 원장은 병원 중심 의료를 넘어 환자의 일상까지 의료가 이어지는 ‘지능형 연결 의료(Connected Care)’를 구현하겠다고 강조했다. 이를 위해 퇴원 이후에도 의료와 돌봄이 연속적으로 제공되는 ‘디지털 호스피털 앳 홈(Digital Hospital at Home)’ 모델을 구축하고, 원내 전용 의료 AI 플랫폼인 ‘SNUH.AI’를 가동할 계획이다. AI를 활용한 고위험군 선별과 원격 모니터링 체계를 통해 환자 중심 의료를 강화한다는 구상이다.

미래 의료산업을 이끌 혁신 생태계 구축도 추진한다. 서울대학교의 기초연구와 서울대병원의 임상, 분당서울대병원의 디지털 헬스케어, 배곧서울대병원의 첨단 스마트 재활 기능을 연계해 초광역 바이오·의료 혁신 생태계를 조성한다. 의학과 공학을 아우르는 융합형 의사과학자(MD-PhD)를 육성하고 연구 성과의 사업화도 적극 지원할 방침이다.

산하 병원별 특성화와 인프라 확충도 속도를 낸다. 서울대어린이병원은 병실 환경 개선을 위한 리모델링에 나서고, 분당서울대병원은 수도권 감염병전문병원과 임상교육훈련센터를 구축한다. 서울시보라매병원은 안심호흡기전문센터를 건립하며, 기장중입자치료센터와 배곧서울대병원도 각각 내년 하반기와 2029년 개원을 목표로 사업을 진행 중이다. 백 원장은 “국가 필수의료를 완결하고 지능형 연결 의료로 미래를 선도하겠다”며 “위기를 기회로 바꿔 국가 보건의료 난제를 해결하는 데 서울대병원이 앞장서겠다”고 말했다.

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