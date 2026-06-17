기업·일반 사용자 포괄 AI 생태계 구축

“국가 전략자산이 된 인공지능(AI) 독자 기술력을 최대한 높여야 합니다. 원천 기술을 가진 국가가 서비스를 마음대로 끊을 수 있기 때문에 (독자 AI 발전을 위한) 정부 지원이 지금보다 10배 이상 필요합니다.”



최근 미국 정부가 앤트로픽 최신 AI 모델 ‘미토스’에 대한 외국인 접근을 차단한 것과 관련해 김성훈 업스테이지 대표의 말이다.

김성훈 업스테이지 대표가 16일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 업스테이지 컴퍼니 구상을 설명하고 있다. 업스테이지 제공

업스테이지는 16일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 미디어 데이를 열고 자체 AI 모델과 AI 에이전트, 플랫폼을 아우르는 ‘업스테이지 컴퍼니’ 출범을 선언했다. 독자 AI 모델 핵심 기업인 업스테이지와 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ, 범용 AI 에이전트 플랫폼 ‘타임리’가 힘을 합쳐 기업과 일반 사용자를 포괄하는 AI 생태계 구축에 나서기로 했다.



김 대표가 제시한 핵심 수익 모델은 ‘AI 토큰 경제(토크노믹스)’다. 토큰은 AI 모델이 정보를 처리하고 답변을 생성하는 데 쓰는 기본 단위인데, 토큰 소비량을 높여 수익성을 확보하겠다는 것이다. 최근 AI 기업들은 토큰 사용량을 기준으로 비용을 부과하는 추세다. AI 모델을 많이 쓰게 하고, 높은 부가가치를 지닌 모델을 제공할수록 수익성이 높아지는 구조이기 때문에 AI 서비스를 확대하는 게 중요하다.



업스테이지는 자체 거대언어모델(LLM) 모델 ‘솔라’를 중심으로 개인용(B2C) 플랫폼 다음과 기업용(B2B) 플랫폼 타임리를 통해 AI 생태계를 확장하겠다는 구상이다. 김 대표는 “하루에 1000만명 정도가 검색을 10개씩 하면 1억쿼리(사용자가 AI나 검색엔진에 입력하는 질문)가 나온다”며 “업스테이지 혼자 할 때보다 훨씬 많은 토큰이 발생한다”고 설명했다.



업스테이지 AI 모델을 도입하는 기업들도 늘어나고 있다. 김 대표는 “전 세계 200여개 기업이 업스테이지 AI를 도입하고 있다”며 “올해 상반기 신규 계약 규모가 이미 지난해 전체 실적을 넘어섰다”고 밝혔다. 업스테이지는 최근 국민성장펀드 첨단전략기금 1000억원 투자 유치를 포함해 7300억원의 투자금을 확보했고, 국내 AI 소프트웨어 기업 최초로 유니콘(기업 가치 1조원 이상) 지위에 올랐다.



업스테이지는 독자 파운데이션 AI 모델로 개발하고 있는 오픈소스 모델 ‘솔라 오픈2’ 프리뷰 버전 성과도 공개했다. AI 성능 평가기관 아티피셜 애널리시스 인텔리전스 지수(AAII)에서 44.4점을 기록해 앤트로픽 ‘클로드 소넷 4.6’, 오픈AI ‘GPT-5’와 유사한 수준으로 나타났다고 한다.



포털 다음은 AI 에이전트를 접목한 새 플랫폼으로 전환한다. 에이전트가 검색부터 답변을 자동으로 정리해 주는 ‘AI 오버뷰’ 기능을 조만간 출시하고 쇼핑과 맛집, 패션, 부동산 등 분야별로 특화한 버티컬 검색 기능을 고도화하기로 했다.

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