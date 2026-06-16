광양만권 율촌산단에 국내 최대 ‘해상풍력 전용 기지’ 들어섰다… 글로벌 시장 선점 탄력

전남 광양만권경제자유구역 율촌1산단에 국내 최대 규모의 해상풍력 전용 기지가 문을 열었다. 글로벌 해상풍력 시장의 ‘대형화’ 추세에 발맞춰 15MW급 초대형 구조물 제작 인프라를 완비함에 따라 전남지역 중심의 신재생에너지 산업 생태계 조성과 글로벌 시장 선점에 청신호가 켜졌다.

광양만권경제자유구역 율촌1산단 현대스틸산업 율촌공장에서 열린 ‘해상풍력 전용 마감장과 대형 인양장비 준공식’에서 구충곤 청장 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 광양경제청 제공

광양만권경제자유구역청은 16일 율촌1산단에 위치한 현대스틸산업 율촌공장에서 구충곤 광양경자청장, 이청휴 현대스틸산업 대표이사, 정준호 국회의원을 비롯해 지자체 및 국내외 주요 고객사 관계자 등이 참석한 가운데 ‘해상풍력 전용 마감장 및 대형 인양장비’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

현대스틸산업이 총 사업비 300억원을 투입해 완공한 이번 설비는 초대형 해상풍력 발전기 시장 공략을 위한 핵심 인프라다.

이번에 준공된 해상풍력 전용 마감장 2개 동은 높이 55m, 폭 50m 규모로 건립됐다. 기존 마감장은 높이가 20m에 불과해 10MW급 이하 소형 구조물만 취급할 수 있었으나, 이번 확충을 통해 15MW급 초대형 하부구조물(자켓)의 제작부터 마감 도장 공정까지 원스톱으로 완벽하게 수행할 수 있는 환경을 갖추게 됐다.

함께 구축된 대형 인양장비(리프팅 타워) 역시 국내 최대 규모다. 높이 96m, 폭 50m 크기에 350톤급 크레인 4기를 결합해 최대 1200t급 구조물을 단번에 들어 올릴 수 있다. 이로써 현대스틸산업의 자체 인양 역량은 기존 600t 대비 2배 수준으로 점프했으며, 초대형 하부구조물 조립의 효율성이 비약적으로 향상됐다.

연간 6만 7000t(자켓 27기)의 대규모 생산 능력을 보유한 현대스틸산업 율촌공장은 이번 준공을 계기로 국내외 해상풍력 구조물 제작 분야에서 독보적인 기술·물류 경쟁력을 확보하게 됐다.

특히 현대스틸산업은 새롭게 구축된 전용 인프라를 기반으로 총 사업비 3조 4000억원에 달하는 국내 최대 규모의 ‘신안우이 해상풍력’ 프로젝트에 본격 착수한다. 전체 사업 중 약 6100억원 규모에 이르는 하부구조물(자켓) 제작 물량을 전량 율촌공장에서 소화할 예정이어서 지역 소상공인 및 기자재 업계 활성화에도 막대한 전방효과가 기대된다.

구충곤 광양경자청장은 “해상풍력 산업은 전 지구적 탄소중립 실현의 핵심 축이자 지역 경제의 미래 먹거리”라며 “글로벌 해상풍력의 대형화 경쟁이 본격화되는 지금이 시장을 선점할 최적의 골든타임인 만큼, 광양만권이 대한민국을 넘어 글로벌 해상풍력 산업의 전략적 전진기지로 도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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