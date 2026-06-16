진태현 "박시은 만나기 전엔 사람 아니었다"

배우 진태현이 아내 박시은을 향한 애정을 드러냈다.

진태현은 16일 자신의 소셜미디어에 "모두 건강하시죠? 스트레스 받지 마시고 건강 잘 챙기세요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

배우 진태현이 아내 박시은을 향한 애정을 드러냈다. 진태현 인스타그램

공개된 사진에는 모자를 쓴 진태현과 박시은이 야외에서 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다.

진태현은 "요즘 많은 분들이 저희 부부 많이 사랑해주시고 인사해주시네요. 감사하고 몸둘 바를 모르겠습니다. 앞으로도 지금처럼 잘 살게요"라고 했다. 이어 "근데 저는 아내를 만나기 전엔 정말 사람 아니었어요"라며 과거 자신의 모습을 돌아봤다.

그는 "남들처럼 잘 되고 싶어 어리석게 행동했고 남들에게 돋보이고 싶어 부풀리고 거짓말도 했고 남들에게 있는 것들을 부러워한 적도 많았다"고 털어놨다. 그러면서 "근데 살아보니 다 소용없더라고요. 의미도 없고요"라고 덧붙였다.

진태현은 박시은을 만난 뒤 달라진 삶에 대해서도 언급했다. 그는 "사랑하는 아내를 만나고 아내가 주는 사랑에 항상 감사하며 사람이 살아가는 삶은 결국 받는 게 아니라 주는 게 가장 큰 기쁨임을 깨닫고 있습니다"라고 말했다.

또 "정답은 없습니다. 그러나 좋은 방향은 있다고 믿습니다. 우리 모두 오늘 하루 좋은 길을 선택하는 하루 되시길 응원합니다"라고 전했다.

진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했으며 슬하에 입양한 세 딸을 뒀다.

<뉴시스>

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