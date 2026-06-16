육사 총동창회 "사관학교 통합 졸속 추진…국가 안보 약화"

육군사관학교 총동창회가 국방부의 사관학교 통합 정책이 졸속으로 추진되고 있다며 원점 재검토를 요구했다.

2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 분열을 하고 있다. 육군 제공

육사 총동창회는 16일 간담회를 열고 “사관학교 통합 졸속 추진이 가져올 국가 안보 약화에 깊은 우려를 표한다”며 이같이 밝혔다. 총동창회는 “국방부는 객관적인 연구나 군사학적 검증, 전문가와 진지한 소통이 없는 채 일방적이고 졸속으로 사관학교 통폐합을 추진하고 있다”고 주장했다.

육사 생도 학부모가 주축인 ‘국방의 미래를 지키는 시민연대’는 성명에서 “우리 아이들은 친구들이 누리는 자유로운 대학 생활 대신, 국가와 국민을 위해 헌신하겠다는 다짐으로 사관학교의 문을 두드렸다”며 “생도 등 당사자들에게 합리적인 명분과 납득할 수 있는 사유를 설명하고 그 과정을 투명하게 공개하라”고 요구했다.

국방부는 사관학교 통합을 국정과제 중 하나로 추진 중이다. 국군사관학교를 창설해 각 군 사관학교 생도들을 통합 선발하고, 1·2학년엔 공통 교육을, 3·4학년엔 군을 선택해 군별 특화 전공교육을 받도록 하는 구상이다. 국방부는 조만간 국군사관학교 창설 계획을 발표하고 이를 위한 법령 개정 작업을 추진할 계획이다.

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