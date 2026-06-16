풀무원 가전, 국내 5대 백화점 첫 입점으로 소비자 접점 확대 나서

풀무원은 자사 가전 대표 제품이 처음으로 주요 5대 백화점에 입점한다고 16일 밝혔다. 풀무원은 이를 바탕으로 오프라인 채널에서 소비자 접점을 확대해 나갈 방침이다.

풀무원 가전 팝업스토어 ‘쉽고, 간편하고, 맛있는 요리솔루션 풀무원 가전’ 전경. 풀무원 제공

풀무원은 이달부터 롯데백화점(수원점·잠실점·평촌점·부산본점·센텀시티점·상인점), 신세계백화점(경기점), 현대백화점(울산점), 갤러리아백화점(진주점), AK플라자(평택점) 등 국내 5대 백화점의 10개 매장에서 가전제품을 판매하기 시작했다.

백화점 입점 제품은 스팀쿡 에어프라이어 라인업 중에서도 듀얼 스팀 시스템을 적용해 더욱 강력한 스팀 기능을 자랑하는 ‘스팀쿡 마스터 플러스’다. 풀무원 가전 중에서 가장 많은 인기를 얻고, 높은 대중적 인지도를 확보한 대표 제품이다. 최근 소비자추천 1위 브랜드 시상식에서 에어프라이어 부문을 2년 연속으로 수상하기도 했다.

풀무원은 그동안 온라인을 중심으로 가전 사업을 전개하여, 오프라인에서는 전자랜드, 하이마트 등 가전 전문 매장에서만 제품을 판매해 왔다. 백화점에서 제품을 선보이는 것은 이번이 처음이며, 새로운 채널에서 풀무원 가전의 기술 경쟁력과 디자인 차별성을 알리는 계기가 될 것으로 보인다.

풀무원은 그동안 오프라인 매장에서도 제품을 구매할 수 있도록 해달라는 고객들의 건의가 많았던 점을 고려해 백화점 입점을 추진해 왔다. 이번 백화점 입점을 계기로 다양한 방식으로 고객 접점을 계속해서 확대해 나간다는 계획이다.

이번 백화점 입점을 기념해 풀무원은 팝업스토어 ‘쉽고, 간편하고, 맛있는 요리솔루션 풀무원 가전’도 개최한다. 오는 25일까지 롯데백화점 본점 8층 가전 전문 매장에 스팀쿡 에어프라이어 3종(듀얼스팀오븐, 플러스, 프라임) 및 스팀 솔루시온 멀티오븐, 그린더 에어드라이 음식물처리기 등 풀무원 가전 18종을 전시 및 판매한다.

풀무원 리빙케어사업본부 강재훈 본부장은 “풀무원 가전은 그동안 온라인을 중심으로 많은 호응을 얻으며 ‘스팀쿡 에어프라이어’ 등 히트 상품을 배출했다”며 “오프라인 매장에 방문해 제품을 직접 눈으로 확인하고 구매하려는 고객의 요구를 충족하기에는 한계가 있었는데, 이번 백화점 입점을 계기로 더 다양한 채널에서 고객을 만날 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편, 풀무원은 HMR(가정간편식) 시장 성장과 주방가전 수요 확대에 맞춰 주방가전 사업을 미래 신성장 동력으로 적극 육성하고, 식품 제조 노하우를 기반으로 조리·보관·처리 전 과정을 아우르는 ‘토털 주방 솔루션’으로 영역을 확대하고 있다.

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