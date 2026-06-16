‘소녀시대’ 서현, 티파니 결혼에 눈물 ‘언니 못 보낸다’

배우 티파니 영이 배우 변요한과의 결혼 소식을 알린 후 그룹 ‘소녀시대’ 멤버들의 반응을 전했다.

티파니 영은 15일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 결혼 소식을 접한 그룹 ‘소녀시대’ 멤버들의 반응을 소개했다.

‘“I’m 37” 티파니 영, 결혼 발표 후 소녀시대 멤버들의 다양한 반응’ 영상 캡처. SBS Entertainment

이날 방송에서 진행자 이상민이 티파니 영에게 “결혼하겠다고 ‘소녀시대’ 멤버들에게 발표했을 때 멤버들의 반응은 어땠나”고 기억나는 일화를 물었다.

이에 티파니 영은 “다 기억이 남는다”며 “‘소녀시대’ 서현의 경우에는 팀 내 막내이다 보니 ‘언니 못 보낸다’고 하더라”고 상황을 재연했다. 그는 울먹이면서 해당 발언을 재연해 놀라움을 자아냈다.

이를 들은 허경환은 “진짜로 울었냐”고 질문했고, 티파니 영은 그렇다고 답하면서 “서현아 I’m 37”이라고 말했다고. 이어 “서현아 너도 (시집) 가야지, 너도 갈 수 있어”라고 덧붙였다고 말해 웃음을 자아냈다.

김예원은 “진짜 자매 같은가보다”며 “(서현이) 막냇동생처럼 눈물 터지고”라고 말하며 두 사람의 끈끈한 관계성을 언급했다.

티파니 영은 “다들 눈물이 각자 터진 거 같다”고 말해 멤버들의 전체적인 반응을 표현했다. 그중 ‘소녀시대’ 멤버 효연은 “네가 갈 줄 몰랐어”라고 전했다고. 또 다른 멤버들은 “나도 이제 갈 수 있다”, “와 파니야 너 진짜 어른이다”고 말했다고.

해당 방송분을 본 시청자들은 “파니야 너 진짜 어른이다고 한 건 뭔가 태연 같다”, “못 가게 하는 건 뭐야”, “나중에 결혼들 해서 모이면 재미있는 ‘소녀시대’가 되겠다”는 등의 반응을 댓글로 남겼다.

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