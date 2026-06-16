‘소녀시대’ 서현, 티파니 결혼에 눈물 ‘언니 못 보낸다’

배우 티파니 영이 배우 변요한과의 결혼 소식을 알린 후 그룹 ‘소녀시대’ 멤버들의 반응을 전했다.
티파니 영은 15일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 결혼 소식을 접한 그룹 ‘소녀시대’ 멤버들의 반응을 소개했다.
이날 방송에서 진행자 이상민이 티파니 영에게 “결혼하겠다고 ‘소녀시대’ 멤버들에게 발표했을 때 멤버들의 반응은 어땠나”고 기억나는 일화를 물었다.
이에 티파니 영은 “다 기억이 남는다”며 “‘소녀시대’ 서현의 경우에는 팀 내 막내이다 보니 ‘언니 못 보낸다’고 하더라”고 상황을 재연했다. 그는 울먹이면서 해당 발언을 재연해 놀라움을 자아냈다.
이를 들은 허경환은 “진짜로 울었냐”고 질문했고, 티파니 영은 그렇다고 답하면서 “서현아 I’m 37”이라고 말했다고. 이어 “서현아 너도 (시집) 가야지, 너도 갈 수 있어”라고 덧붙였다고 말해 웃음을 자아냈다.
김예원은 “진짜 자매 같은가보다”며 “(서현이) 막냇동생처럼 눈물 터지고”라고 말하며 두 사람의 끈끈한 관계성을 언급했다.
티파니 영은 “다들 눈물이 각자 터진 거 같다”고 말해 멤버들의 전체적인 반응을 표현했다. 그중 ‘소녀시대’ 멤버 효연은 “네가 갈 줄 몰랐어”라고 전했다고. 또 다른 멤버들은 “나도 이제 갈 수 있다”, “와 파니야 너 진짜 어른이다”고 말했다고.
해당 방송분을 본 시청자들은 “파니야 너 진짜 어른이다고 한 건 뭔가 태연 같다”, “못 가게 하는 건 뭐야”, “나중에 결혼들 해서 모이면 재미있는 ‘소녀시대’가 되겠다”는 등의 반응을 댓글로 남겼다.
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