‘봉쇄 12일’ 잠실 개표소…경찰, 3차례 “업무방해” 경고

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의한 집회 참가자들이 12일째 모든 출입을 막고 있는 잠실 개표소에서 체육단체 직원들의 사무실 진입이 또다시 무산됐다.

16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 대한체육회 산하 체육단체 직원들은 이날 오전 9시쯤 2-1번 출입구로 진입을 시도했다. 경찰의 입회하에 체육단체 관계자와 집회 참가자들이 출입 방법을 협의했다. 하지만 시위대 내부에서도 ‘전면 출입 금지’와 ‘일부 허용’ 입장이 나뉘었다. 일부 시위 참가자들은 경찰과 체육회 직원, 시민이 동수로 조를 짜 필요 물품만 반출하는 데에 동의했으나, 다른 참가자들은 ‘경찰과 체육회가 시위 해산 명분을 쌓으려는 것’이라며 반발했다.

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태'로 12일째 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 16일 경찰과 대한체육회 등관계자들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 진입을 시도하다 시위대와 대치하고 있다. 뉴스1

서울 송파경찰서는 3차례에 걸쳐 시위대에게 ‘체육회 관계자의 출입을 막을 경우 업무방해 범죄가 될 수 있다’고 알렸다. 송파경찰서 관계자는 오전 9시50분쯤 “지금부터 체육협회 관계자의 진입을 방해하면 수사 대상이 된다”며 “불법 행위가 발생할 수 있어 모든 행동을 채증하겠다”고 알렸다. 집회 참가자들은 ‘업무보다 참정권 보장이 먼저다’, ‘우리 발언의 자유가 우선이다’를 소리치며 경찰 진입에 반발했다.

경찰은 오전 10시5분과 10시40분쯤 시민들을 상대로 추가 경보 방송을 했고, 대한체육회 관계자와 함께 출입을 1차례 더 시도했다. 시위대는 ‘부정선거 재선거’, ‘당일투표 수개표’를 외치며 점거를 해제하지 않았다. 이날 사무실 진입을 위해 대화경찰을 포함한 경찰력은 약 100명 투입됐다.

이날 현장에는 국민의힘 지도부도 방문했다. 국민의힘 박준태 의원은 오전 10시40분쯤 현장에 도착해 경찰 지휘관 면담을 요구했다. 박 의원은 “송파경찰서장과 통화했다”며 “장동혁 대표를 포함한 국민의힘 의원들이 올 때까지 무력행사를 하지 않기로 했다”고 말했다.

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