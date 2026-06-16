與, 국힘 선거 소청에 "국민 참정권 짓밟는 자가당착"

더불어민주당은 16일 국민의힘이 서울 등 6개 지역에 대해 선거 소청을 제기한 것을 두고 "그토록 외치던 국민 참정권을 제 손으로 짓밟는 자가당착"이라고 비판했다.



한병도 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "국민의힘은 '묻지마 소청'과 음모론 선동을 즉각 철회하라"며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 국민의힘의 소청 내용에 대해 "전면 재선거라고 이름을 붙이고도 전국이라 하면 안 된다고 단서를 달았다"며 "더 황당한 것은 당선된 오세훈 서울시장에게 한마디 묻지도 않았다는 사실"이라고 지적했다.



이어 "표가 모자랐던 곳은 일부 투표소뿐인데 시민 전체의 멀쩡한 표까지 무효로 돌리자는 것"이라며 "소청장을 만지작거릴 시간에 국정조사 준비를 더욱 철저히 하는 게 낫다"고 덧붙였다.



천준호 원내운영수석부대표도 "똑같이 투표용지가 부족했던 대구나 경남은 왜 소청을 제기하지 않았느냐"며 "누구도 납득할 수 없는 이번 표적 소청 제기야말로 선거 조작 시도"라고 말했다.



또 "국민의힘 지도부가 이토록 부정선거론 선동에만 집중하는 목적은 자명하다"며 "윤석열 내란을 합리화하기 위한 포석이거나 윤석열과 똑같이 자신의 자리만을 보전하기 위한 것"이라고 꼬집었다.



강준현 수석대변인도 이날 브리핑을 통해 "(소청 제기는) 사실상 선거 불복이며 부정선거 음모론에 편승한 것과 같다"며 "문제의 본질을 완전히 변질시킨 국민의힘의 막무가내식 폭주"라고 목소리를 높였다.



그러면서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "자신의 정치적 야욕을 위해 대한민국 민주주의 근간도 기꺼이 흔들겠다는 태도는 오만의 극치"라며 "진정으로 국민 참정권 보장을 개선하는 일에 협조하기를 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

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