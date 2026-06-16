교황 면담한 李대통령 “은총의 시간 오래도록 간직하겠다”

이재명 대통령은 16일(현지시간) “앞으로도 대한민국과 교황청이 평화와 연대, 인간 존엄과 공동선을 증진하는 동반자로서 더 나은 미래를 향해 함께 걸어가길 기대한다”고 밝혔다.

바티칸을 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스(X)에 “바티칸에서 나눈 은총의 시간을 오래도록 간직하겠다”며 이같이 적었다.

이재명 대통령과 레오 14세 교황이 15일(현지시간) 교황청 사도궁에서 단독 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 바티칸 미디어 제공

이 대통령은 레오 14세 교황과의 면담과 관련해 “레오 14세 교황님께서는 아우구스티노 수도회 총장 재임 시절 다섯 차례나 한국을 방문하시며 우리나라에 각별한 관심을 보여주신 분”이라며 “그래서인지 오늘의 만남은 첫 알현이라는 사실이 무색할 만큼 따뜻하고 정겨운 분위기 속에 이뤄졌다”고 설명했다.

이 대통령은 레오 14세 교황을 만나 내년 예정된 2027년 서울세계청년대회를 계기로 한국을 방문해 달라고 요청했다. 또 한반도 평화 정책에 대한 국민의 염원과 정부의 구상을 설명했고, 평화와 화해에 대한 교황청의 변함없는 지지를 확인했다고 위성락 국가안보실장은 전했다. 단독으로 30여분간 진행된 이번 면담에서는 상황이 어렵지만 대화와 화해, 협력이 있어야 한다는 데 양측이 공감대를 이뤘고, 남북관계 개선 방안 등이 논의된 것으로 알려졌다.

이 대통령은 “이어 파롤린 교황청 국무원장님을 예방해 한반도 평화를 비롯한 국제사회의 여러 도전과 과제에 대해 의견을 나눴다”며 “또한 내년 서울에서 열리는 세계청년대회의 원활한 준비를 위해 더욱 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “평신도들의 자발적 신앙으로 시작된 한국 가톨릭은 수많은 시련과 박해를 이겨내며 우리 사회에 공동선과 연대의 가치를 전해왔다”며 “그 거룩한 역사를 되새기며, 오늘날 세계가 직면한 불확실성과 도전 역시 함께라면 충분히 극복해 나갈 수 있다고 확신했다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지