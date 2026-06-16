주사기 등 의료제품 수급 상황, 중동전쟁 전 수준 회복

보건복지부는 16일 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 중동전쟁 대응 제12차 보건의약단체 회의를 개최했다.

정부는 중동전쟁 이후 생산 원료확보, 의료기관 보유 물량 조사, 유통망 안정화를 통해 의료제품 수급 상황이 중동전쟁 이전 수준으로 점차 회복 중으로 평가했다.

건강보험심사평가원 병원 대상 전년 대비 재고 5차 조사 결과 의료기관의 의료재료 등 보유 물량은 전년 대비 95~114% 수준이다.

주사기, 부항컵을 판매하는 온라인 몰의 구매 대상 및 횟수 등 제한 조건은 완화 또는 해제했다.

또한 이번 회의에서는 의료제품 수급 상황이 빠르게 안정세로 전환된 이유로 위기 감지·원료 공급·유통 지원 등 단계별 조치를 신속하게 시행한 점을 꼽았다.

아울러 가정 내 돌봄이 필요한 희귀질환자를 대상으로 비대면 진료 플랫폼 기반 의료제품 구매 지원 서비스 대상과 품목을 5개 질환, 15종 의료제품에서 11개 질환, 58종으로 확대해 환자 이용 편의를 지속적으로 높여나가고 있다.

정경실 복지부 보건의료정책실장은 "관계 부처와 보건의약단체의 유기적인 협력 덕분에 의료제품 수급 위기를 슬기롭게 극복하고 있다"며 "앞으로도 철저한 모니터링과 적시 대응을 통해 계속되는 외부 변수 속에서도 국민들이 의료서비스를 이용하는 데 불편함이 없도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

<뉴시스>

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