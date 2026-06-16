2만회 전송으로 160억 세탁…캄보디아 사기조직 코인거래소 활용 실태

캄보디아 거점 금융사기 조직의 범죄자금 160억원 상당을 국내외 가상자산거래소에서 자금세탁한 이들이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 2024년 2월부터 지난해 4월쯤까지 2만4500차례에 걸쳐 달러 연동 스테이블코인인 테더(USDT) 구입과 국내외 거래소 간 전송 등을 통해 총 168억원 상당을 불법 환전한 혐의를 받는 23명을 송치했다고 16일 밝혔다. 이들 중 2명은 구속했다.

사진=뉴시스

경찰에 따르면 구속된 A씨 등 9명은 이 기간 총책 지시에 따라 후이원페이·후오비·위챗페이 같은 해외 거래소를 통해 전송받은 총 140억원 상당 테더를 국내 거래소에서 매도한 것으로 나타났다.

그 대금은 총책이 관리하는 유령법인 명의 계좌로 송금해 자금세탁과 불법 환전이 이뤄졌다. 이는 계좌 1만1000여개를 통해 투자사기 등 범행의 초기 미끼자금 등으로 사용됐다. 캄보디아 체류 중인 총책은 인터폴 적색수배가 발부된 상태로 경찰이 계속 추적 중이다.

다른 B씨 등 14명은 캄보디아 거점 로맨스스캠 조직원으로 활동하며 2024년 9월부터 지난해 3월까지 28억원 상당 범죄피해금을 국내 거래소에서 테더로 매수 후 후이원페이로 전송했다. 다시 현지 화폐로 환전 후 조직 총책 등에게 송금하는 식으로 자금세탁과 불법 환전이 이뤄졌다.

이 자금세탁에 본인 명의와 대포계좌 310여개가 이용됐다. 세탁된 자금은 조직 운영자금 등으로 사용됐다.

이밖에도 경찰은 외국인 관광객·지인 등으로부터 일정 수수료를 받고 불법 환전을 한 혐의를 받는 33명을 검거했다. 이들도 마찬가지로 국내 거래소나 해외 거래소에서 테더 매수 후 거래소 간 전송하고 이를 외화나 원화로 매도해 지급하는 식으로 불법 환전을 했다.

경찰 관계자는 “국내·외 거래소를 경유하는 자금세탁 범죄 실체와 구조가 이번에 확인됐다”며 “특히 범죄수익금이 다시 투자사기 등 미끼자금으로 사용되는 사실이 드러난 것”이라고 설명했다.

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