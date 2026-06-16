"강남 아파트 4채가 공중분해"…이형택, 사기 피해 고백

전 국가대표 테니스 선수 이형택이 과거 잇따른 투자 실패와 사기 피해로 거액을 잃은 일화를 고백했다.

이형택은 지난 13일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에 출연해 "20대 시절 노후 준비를 위해 시작한 보드게임 카페 사업과 강남 오피스텔 투자로 당시 강남 아파트 4채 값에 달하는 상금을 날렸다"고 밝혔다.

그는 2000년대 초반 모교 인근에 보드게임 카페를 창업했으나, 계약서도 쓰지 않은 채 대리인에게 경영을 맡겼다가 투자금을 모두 잃었다.

이어 강남 오피스텔 투자 당시에는 지인에게 수표를 맡겼다가, 지인이 이형택의 돈으로 오피스텔 두 채를 매입해 한 채를 가로채는 사기를 당했다고 털어놨다.

이형택은 "뼈저린 경험 이후 모든 경제적 전권을 아내에게 맡겼다"고 전했다.

한편 이형택은 2000년과 2007년 US오픈 남자 단식 16강에 진출하며 한국 테니스의 전설로 활약했으며, 2009년 은퇴 후 지도자로 활동 중이다.

<뉴시스>

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