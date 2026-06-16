낮 최고기온 33도…오후 일부 지역에 소나기 [오늘날씨]

화요일인 16일은 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 안팎까지 올라 덥겠다.

대구 낮 최고기온이 30도까지 오르며 더운 날씨를 보인 지난 15일, 대구 중구 달성공원에서 참새 한 마리가 음수대에서 떨어지는 물방울을 바라보고 있다. 뉴시스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.3도, 인천 21.1도, 수원 20.1도, 춘천 16.8도, 강릉 18.7도, 청주 22.7도, 대전 20.5도, 전주 18.9도, 광주 20.3도, 제주 23.1도, 대구 18.1도, 부산 20.6도, 울산 18.0도, 창원 20.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 31도, 강릉 28도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 31도, 대구 31도, 부산 27도, 제주 27도 등으로 예상된다.

오후부터 저녁 사이 경기 북동부와 강원 중·북부 내륙과 산지, 전북(북동부 제외), 전남권 북부에는 5~20㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 제주도는 내일(17일) 새벽까지 산지에는 5~20㎜, 산지를 제외한 곳에는 5~10㎜의 비가 내리겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

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