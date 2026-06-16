트럼프 “미·이란 종전 MOU 서명 완료…19일 호르무즈 해협 개방”

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 양측이 모두 서명했으며, 공식 서명식이 열리는 19일 호르무즈 해협이 완전히 개방될 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 프랑스 휴양지 에비앙레뱅에서 개막한 주요 7개국(G7) 정상회의에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 양자 회담 모두 발언에서 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이번 종전 합의의 성과에 대해 “가장 중요한 것은 이란이 핵무기를 갖지 못하게 되리라는 것”이라며 “그들은 강력한 감시 권한을 전제로 이에 전적으로 동의했고 핵무기를 갖지 않을 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 버락 오바마 행정부 시절을 언급하며 “이란을 매수해 (핵) 협상을 성사시키려 했지만 그건 통하지 않았다. 그런 건 절대 통하지 않는다”며 “우리는 훌륭한 일을 해냈고, 바라건대 (이란과) 좋은 관계를 유지하며 잘 지낼 수 있길 희망한다”고 말했다.

그러면서 MOU 내용이 19일 서명식 이후로 공개될 것이라고 했다. 그는 “(MOU 내용이) 공개되기를 바란다. 왜냐면 이건 매우 강력한 문서이기 때문”이라며 “오바마 시절의 끔찍한 문서와는 다르다”고 부연했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 ‘무료’로 개방된다고 강조했다. 그는 “우리는 (해협이) 개방될 것이라는 합의를 이뤘고 거기엔 통행료가 없다는 것”이라며 “나는 상황이 개방적이고 자유로운 항해가 가능할 것으로 본다”고 말했다. 이는 이날 이란 반관영 파르스 통신은 소식통을 인용해 미·이란 간 종전 MOU에서 이란의 호르무즈 해협 ‘통행 수수료’ 징수권이 인정됐다고 보도한 것과 반대되는 입장이다.

트럼프 대통령은 스위스 제네바에서 열리는 서명식 참석 여부에 대해서는 확답하지 않았다. 그는 참석 가능성에 대한 질문에 “상황에 따라 다르다”며 “JD(밴스 부통령)가 그것을 위해 오고있다. 원래 그가 할 예정이었고, 저는 아마 그때쯤이면 떠났을 것이다”고 답했다.

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