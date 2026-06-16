외국인 유학생 맞춤형 서울 정착 지원

서울시가 외국인 유학생들의 서울 안착과 취업 역량 강화를 지원하는 프로그램 ‘30일간의 서울일주’ 4기 참가자 100명을 모집한다. 15일 시에 따르면 30일간의 서울일주는 유능한 해외 인재들이 학업 후 서울의 산업 현장에 정착할 수 있도록 돕는 외국인 유학생 맞춤형 적응·정착 지원사업이다. 단순한 문화체험을 넘어 취업과 정주에 이르는 전 과정을 체계적으로 뒷받침한다.



모집대상은 서울 소재 대학(전문대학, 대학원 포함)에 재학 중이거나 졸업 후 2년 이내의 취업 준비 중인 외국인 유학생이다. 지원기간은 6월18일부터 7월1일까지다.



4기 프로그램은 7월15일부터 8월28일까지 약 6~7주간 진행되며 50시간 내외의 강의와 6회의 단체 문화체험을 진행한다. 강의는 노동법·출입국관리법 등 체류 필수 지식과 한국 생활 등으로 유학생이 서울에서 일하고 살아가는 데 필요한 실질적 역량을 종합적으로 갖출 수 있도록 구성했다. 인공지능(AI) 활용 취업 준비, 이력서·자소서 작성법, 비즈니스 한국어 등 유학생의 취업 경쟁력을 실질적으로 높이는 데 필요한 과정도 담았다.



30일간의 서울일주 4기를 수료한 유학생에게는 서울시장 명의의 수료증이 수여되며 법무부 사회통합프로그램(KIIP) 정규 교육(출석)을 최대 4시간까지 인정받을 수 있는 혜택이 주어진다. 프로그램 수료 이후에도 ‘서울글로벌유학생지원센터’에서 진행하는 다양한 취업 프로그램과 상담 서비스를 통해 실질적인 취업 및 서울 정주를 위한 지속적인 관리를 지원받을 수 있다. 지난달 본격 운영을 시작한 서울글로벌유학생지원센터는 유학생 취업 지원, 창업 지원, 비자 및 체류 상담, 생활적응 지원 등 다양한 기능을 통합한 원스톱 지원 플랫폼으로 운영되고 있다.



이영미 시 외국인이민담당관은 “유능한 글로벌 인재들이 학업을 마친 후에도 서울에 남아 역량을 펼칠 수 있도록 정주 환경 조성과 맞춤형 지원에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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