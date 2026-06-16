홍성 산불 피해지, 미래 ‘소득숲’으로 부활

충남도는 홍성 대형산불 피해지에 대한 중장기 복원사업을 추진한 결과 총 840㏊ 규모의 조림사업을 마무리하고 미래형 산림 조성에 나서고 있다고 15일 밝혔다.



홍성 산불은 2023년 4월2일부터 4일까지 사흘간 이어지며 1337㏊에 달하는 산림을 태웠다.



도는 산불 피해 직후 단순히 원래 상태로 되돌리는 수준을 넘어 산림의 공익적 기능 회복과 지속가능한 산림경영 기반 구축을 목표로 복원계획을 수립했다. 전체 피해지 가운데 297㏊는 자연천이를 유도하는 자연복구 방식으로 관리하고, 개발 예정지 200㏊를 제외한 복구 대상지는 체계적인 조림사업을 추진했다.



이번 복원 사업의 특징은 다양한 수종을 활용한 ‘복합 산림’ 조성에 있다. 편백과 소나무, 낙엽송, 상수리나무, 백합나무 등 탄소흡수 능력이 뛰어난 수종은 물론 헛개나무와 음나무, 두릅, 옻나무 등 임산물 생산이 가능한 경제수종을 함께 심어 산림의 공익적 가치와 경제적 가치를 동시에 높이도록 설계했다. 복원에 그치지 않고 기후변화 시대에 적응력을 높인 건강한 숲을 조성하면서 장기적으로는 임업인의 소득 창출 기반까지 마련하겠다는 전략에서다.



충남도는 산불 피해지에서 우려되는 산사태와 토사 유출 등 2차 피해 예방에도 힘을 쏟고 있다. 산지사방 8.5㏊를 조성하고 계류보전사업 1.7㎞, 사방댐 1개소를 설치해 집중호우 시 발생할 수 있는 재해 위험을 최소화했다.



복구 품질 관리도 강화하고 있다. 도는 홍성을 비롯해 서산과 보령, 당진, 금산, 부여 등 최근 대형산불 피해지 36개소를 대상으로 조림복원 실태점검을 진행 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지