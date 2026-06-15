경북도, 정부합동평가 역대 최고 98.9% 달성…4년 연속 우수 지자체 선정

경북도는 행정안전부가 발표한 2026년도(2025년 실적) 지방자치단체 합동평가에서 2023년부터 4년 연속 우수 지자체로 선정되며, 최고수준의 행정역량을 다시 한번 입증했다.

정부합동평가는 ‘정부업무평가 기본법’에 따라 행정안전부가 중앙행정기관과 공동으로 17개 시도의 국가위임사무, 국고보조사업, 국가 주요시책 등의 추진 성과를 종합적으로 평가하는 가장 권위 있는 자치단체 평가제도다.

경북도는 정량평가 부문에서 전체 정량지표 96개 중 95개 지표를 완벽히 달성하며 98.9%의 달성률을 기록했다. 이는 전년도(97.9%)보다 1.0%p 상승한 것으로 역대 최고 성과다. 이로써 경북도는 정량평가 부문에서 2년 연속 우수 지자체로 선정됐다.

정성평가 부문에서는 ▲나눔문화(자원봉사, 기부·자선 등) 활성화 추진 우수사례 ▲지역사회 청소년 참여 우수사례 총 2개의 우수사례가 선정됐다.

이번 결과는 대내외적으로 어려운 행정 여건 속에서도 도와 22개 시군이 긴밀하게 소통하며 도민 생활 현장의 핵심 행정서비스를 안정적으로 챙겨온‘원팀 행정’의 결실로 평가된다.

그동안 경북도는 정부합동평가에 선제적으로 대응하기 위해 상시 평가관리체계를 구축하고, 부서별 실적관리와 시군 협업체계를 지속적으로 강화해 왔다.

특히 도와 시군 간 지표별 추진상황을 수시로 점검하고, 부진한 지표에 대해서는 원인 분석과 맞춤형 보완 대책을 즉각 병행하는 등 평가 대응의 체계성과 실행력을 높여 왔다.

경북도는 이번 성과를 발판 삼아 정부의 주요 정책과 도정의 핵심 과제가 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 22개 시군과의 협업체계를 더욱 공고히 다질 방침이다.

황명석(사진) 경북도 행정부지사는 “정부합동평가 4년 연속 우수 지자체 선정과 정량평가 역대 최고 성과는 도청의 모든 부서와 22개 시군이 함께 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 도민의 삶에 실질적인 도움이 되는 행정서비스를 강화하는 한편 국가 주요시책을 현장에서 책임 있게 실현하는 경북도가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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