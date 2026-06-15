레미콘 노사 운송비 인상 합의…휴업 8일 만에 종료

레미콘 운송노동조합과 레미콘 제조업계가 운송비 인상에 합의하면서 지난 8일부터 이어진 수도권 레미콘 운송노조의 휴업이 8일 만에 종료됐다.



전국레미콘운송노동조합은 이날 조합원 7천517명을 대상으로 찬반투표를 실시한 결과 찬성 65.9%로 노사가 마련한 2차 잠정합의안이 가결됐다고 15일 밝혔다.

레미콘 운송 노동조합이 사측에 임금 및 단체협약(임단협) 체결 등을 요구하며 휴업에 들어간 지난 8일 경기도 안양시의 한 레미콘 업체에 레미콘 차량이 멈춰 서있다. 연합뉴스

이번 합의에 따라 레미콘 운송비는 향후 8개월간 회당 4천200원 인상된다. 이후 4개월간은 인상 폭을 5천200원으로 확대 적용한다. 이를 연간 기준으로 환산하면 평균 4천533원(6.0%) 인상 효과가 있다.



앞서 노사는 지난 9일 운송비를 기존 회당 7만5천800원에서 8만원으로 4천200원(5.5%) 인상하는 내용의 1차 잠정합의안을 마련했으나 조합원 찬반투표에서 반대 68.3%로 부결된 바 있다.



휴업 기간 수도권 레미콘 공급 차질은 빠르게 확산했다. 대한건설협회에 따르면 이날 오후 4시 기준 27개 대형 건설사 공사 현장 119곳에서 레미콘 공급이 중단됐다. 이에 따라 약 18만㎥ 규모의 콘크리트 타설이 지연됐다.



일부 현장에서는 공정 차질도 현실화했다. 삼성전자 평택캠퍼스 공사 현장에서는 직영 믹서트럭 출하가 저지되면서 공정 차질을 빚기도 했다.



노조는 "잠정 합의안이 가결됨에 따라 이날부터 레미콘 운송 중단 행위는 종료한다"고 말했다.

<연합>

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