[단독] 4년전 지선 때도 투표소 절반 ‘용지 인쇄율’ 미달

2022년 6·1 지방선거 당시 전국 투표소 절반 이상이 투표용지 인쇄비율 하한선(60%)에 미치지 못한 것으로 나타났다. 2024년 22대 총선과 2025년 21대 대선에서도 하한선에 미달한 투표소가 각각 70.5%, 64.9%에 달했다. 올해 6·3 지선 투표용지 부족 사태의 조짐이 과거 선거에서도 이미 나타나고 있었다는 지적이 나온다.

6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

15일 중앙선거관리위원회가 국민의힘 김민전 의원실에 제출한 자료에 따르면 6·1 지선에서 전체 선거인 수의 60%를 하한선으로 한 투표용지 인쇄율에 미달한 투표소는 전체(1만4465곳)의 51.0%(7378곳)에 달한다. 지역별로는 서울이 2231곳으로 가장 많았고 경기가 2129곳으로 뒤를 이었다. 두 지역을 합하면 전체 투표소의 30.1%를 차지한다. 이어 전남(351곳), 인천(347곳), 대전(346곳) 등의 순이었다.



문제는 인쇄율 하한선 미달 사례가 6·1 지선에 그치지 않았다는 점이다. 22대 총선에서는 1만4259곳 가운데 1만49곳(70.5%)이, 21대 대선에서는 전체 투표소 1만4295곳 중 9284곳(64.9%)이 70% 기준에 미달했다. 실제 투표용지 부족 사태가 발생한 올해 6·3 지선에서도 전체 1만4288개 투표소 중 1371곳(9.6%)이 50% 하한선에 미치지 못했다. 선거 때마다 기준 미달 투표소는 서울·경기 등 수도권에 집중되는 경향을 보였다.



특히 6·3 지선에서 투표 중단 사태가 속출한 서울 송파구는 투표소 전체가 하한 기준에 못 미쳤다. 올해 지선에서 송파구 전체 투표소(146곳) 가운데 129곳(88.3%)이 최소 인쇄율인 50%를 밑돌았는데 4년 전 6·1 지선에서도 전체 투표소(143곳)의 투표용지 인쇄율이 60%를 밑돌았다. 송파구 투표소는 22대 총선과 21대 대선에서도 하한선(70%) 기준에 미치지 못했다. 송파구에서 발생한 투표용지 부족 사태가 우연한 사고가 아니라 반복된 인쇄 관행 속에서 나타난 결과라는 분석이 나온다.

중앙선거관리위원회는 기준 미달 사례가 반복된 배경으로 각 지역 255곳 구·시·군선거관리위원회가 투표용지 인쇄비율을 자체 의결하는 구조를 들었다. 선거인 수 1000명 이상 투표소의 경우 투표용지 100장 미만을 버리는 ‘100단위 절사’ 방식도 투표용지 부족 사태의 한 요인이다. 예컨대 어떤 투표소의 선거인이 1065명이라고 가정할 때 실제 인쇄는 1000장만 하는 식이다. 투표용지를 유권자의 50%만 인쇄했어도 이 같은 절사 방식을 적용하면 실제 인쇄 매수는 50% 아래로 떨어질 수 있는 셈이다.



김성수 한양대 교수(정치외교학)는 “(이번 사태는) 선관위가 행정편의주의적이고 타성에 젖어서 발생한 사고”라며 “투표용지가 부족할 때 작동해야 할 매뉴얼과 비상근무 지침, 외부 감사 기능을 추가해야 한다”고 말했다.

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