협상 배제된 이스라엘 “나쁜 합의” 불만 [美·이란 종전]

미국과 이란이 종전 합의를 이뤘지만, 전쟁의 한 축인 이스라엘에선 불만이 터져 나오고 있다. 이스라엘 일간 마아리브는 15일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전날 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 이번 합의에 이스라엘이 포함되지 않았다고 강조하면서 레바논 내 점령 지역에서도 철수하지 않을 것이라는 입장을 밝혔다고 보도했다. 레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 레바논 공습이 이어질 가능성이 제기된다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이스라엘 여론도 악화했다. 이스라엘 일간지 예디오트 아하로노트의 15일(현지시간) 1면 머리기사 제목은 ‘나쁜 합의’였다. 이스라엘 우파 매체들은 트럼프 대통령을 향해 “이스라엘을 저버렸다”, “신뢰할 수 없는 동맹”이라며 격한 비판을 쏟아냈다. 종전 협상에 참여하지 못한 채 결과를 수용해야 하는 처지에 놓인 데 대한 불만이 표출된 것으로 풀이된다.



이스라엘 정치권도 가세했다. 중도 성향 야당 지도자인 야이르 라피드 전 총리는 종전을 두고 “이스라엘 외교·안보 정책의 가장 충격적인 실패 중 하나가 될 것”이라고 주장했다.



다만, 외교적 차원에서 이스라엘 당국자들의 공식 반응이 아직 나오지 않은 상태다.



미국 뉴욕타임스(NYT)는 불만의 이유로 미국과 이란의 합의 내용이 전쟁 개시 당시 이스라엘이 내세운 목표와 상당한 거리가 있다는 점을 짚었다.

지난 11일(현지시간) 이스라엘 공습으로 인해 레바논 남부 마르자윤 지역에 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

네타냐후 총리는 당초 이란 핵 프로그램과 탄도미사일 능력 무력화를 목표로 내세웠다. 헤즈볼라와 예멘 후티 반군, 팔레스타인 무장정파 하마스 등 이란 대리세력에 대한 지원 중단도 이스라엘의 목표였다.



그러나 미국과 이란의 합의안에는 이란의 탄도미사일 문제나 대리세력 지원 중단 방안은 포함되지 않은 것으로 전해졌다.

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