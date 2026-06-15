“좀비 지도부” vs “철부지”… 장동혁 사퇴론 또 공개 충돌

6·3 지방선거 패배 책임론을 둘러싼 국민의힘 내부 충돌이 장동혁 대표 거취 문제를 놓고 최고위원회 공개 석상에서 다시 분출했다. 우재준 청년최고위원에 이어 양향자 최고위원까지 지도부 총사퇴를 요구하면서 당내 사퇴론이 지도부 안으로 확산하는 모양새다. 양 최고위원은 현 지도부를 “좀비 지도부”라고 비판했고, 장 대표는 “당원들과 국민을 모욕하는 것”이라며 즉각 반박했다.



양 최고위원은 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대다수 국민과 지지자들이 선거 결과를 보고 지도부 모두가 물러날 것이라고 생각했을 것”이라며 “저는 지도부 총사퇴를 제안한다. 그게 민심을 따르는 합리적인 길”이라고 말했다. 이어 “안타깝게도 지금 국민의힘 지도부는 좀비 지도부라 불린다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 곧바로 반박했다. 장 대표는 회의가 비공개로 전환되기 전 “오늘 아침에 발표된 리얼미터 여론조사 결과를 보셨을 것”이라며 “지금 국민의힘 지도부를 좀비라고 표현하는 것은, 지지를 보내주신 국민을 모욕하는 것”이라고 맞받았다. 이어 “(지도부가) 총사퇴하고 나면 어떤 일이 벌어질지, 공백기간에 누가 이 문제를 가지고 싸울지 눈에 그려지지 않나”라며 “지금은 올림픽공원 시민들의 목소리에 집중할 때”라고 강조했다.



당권파도 격앙된 반응을 보였다. 조광한 최고위원은 장 대표 사퇴론을 제기한 인사들을 겨냥해 “명분도 논리도 없이 아전인수식 주장을 앵무새처럼 되풀이하는 철부지 정치꾼”이라고 공개 비판했다. 김민수 최고위원도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 우재준·양향자 최고위원의 사퇴를 요구했다.



당내에선 소장파와 친한(친한동훈)계가 장 대표 사퇴론을 주도하는 분위기다. 개혁 성향 의원 모임인 ‘대안과미래’ 간사 이성권 의원은 이날 라디오에서 “장 대표 체제로는 다음 선거를 준비하긴 어렵다는 게 중론”이라고 말했다. 안상훈 의원도 “계속 버티면 당이 나락으로 떨어질 것이다. 본인이 결자해지했으면 좋겠다”고 직격했다.



반면 장 대표는 투표용지 부족 사태와 지지율 반등을 앞세워 사퇴론에 거듭 선을 긋고 있다. 박준태 비서실장은 기자들과 만나 “재선거 이슈로 지도부 출범 후 지지율이 최고치를 기록했다는 보도가 나왔다”며 “야당이 대응을 주도하며 중도·진보·20대 청년층 결집을 이끌어냈다는 평가”라고 말했다. 장 대표의 거취를 둘러싼 당내 갈등은 17∼18일 중 예정된 의원총회에서 분수령을 맞을 전망이다. 대안과미래를 중심으로 한 쇄신파는 의총에서 장 대표 사퇴를 공개 요구할 예정이다. 다만 구주류와 영남권 의원들이 현 체제 유지에 힘을 실을 것이란 전망도 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지