서울평가정보, 기업정보 조회 서비스 ‘비즈원클릭’ 선보여

비즈원클릭(BizOneClick) 홈페이지 (사진 제공=서울평가정보)

㈜서울평가정보가 기업정보 조회 서비스 비즈원클릭(BizOneClick)을 출시하고 관련 사업 확대에 나선다고 밝혔다.

서울평가정보는 신용조회, 신용평가, 신용조사, 채권추심 등 신용정보 산업 전반의 서비스를 제공하는 신용정보회사다. 관련 4개 라이선스를 모두 보유하고 있으며, 정부 지정 본인확인기관 역할도 수행하고 있다. 비즈원클릭은 회사가 33년간 축적한 신용평가 역량과 데이터를 바탕으로 개발한 기업정보 조회 서비스다.

비즈원클릭은 기업 현황과 재무정보, 산업동향, 종업원 현황 등 기업 분석에 필요한 정보를 보고서 형태로 제공하는 서비스다. 서울평가정보가 축적해 온 기업평가 및 신용조사 경험을 바탕으로 표준화된 분석 보고서를 제공하며, 재무제표 분석과 산업동향, 비재무 요소 등을 함께 반영해 거래 상대방의 경영 현황과 재무 상태를 확인할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 거래처 발굴과 리스크 관리에 필요한 정보를 제공한다.

최근 기업 간 거래와 협력이 확대되면서 거래처의 신용도와 재무 안정성을 사전에 확인하려는 수요도 늘고 있다. 이에 따라 기업의 경영 현황과 신뢰도를 확인할 수 있는 기업정보 서비스에 대한 관심도 높아지고 있다.

서울평가정보 관계자는 “비즈원클릭은 기업평가와 신용정보 분석 과정에서 축적한 역량을 바탕으로 개발한 서비스”라며 “기업 규모와 관계없이 거래 상대방에 대한 정보를 보다 편리하게 확인할 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.

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