‘탱크데이’ 사태에 역사 인식 교육 자청한 신세계

신세계그룹 정용진 회장과 이마트부문 계열사 임원들, 스타벅스 코리아 전체 직원이 역사 인식을 높이고 사회적 감수성을 함양하는 교육을 받는다. 이는 정 회장이 ‘탱크데이’ 논란 이후 대국민 사과 등을 통해 밝힌 “저도 역사 교육을 받겠다”고 약속한 데 따른 후속 조치다.

그룹 사내연수원인 신세계남산에서 17일 진행될 교육에는 스타벅스와 이마트 등 이마트부문 계열사 임원들이 모두 참석해 교육을 받을 예정이다. 향후 그룹 전체에서 탱크데이 사태와 유사한 일이 재발하지 않도록 하겠다는 의미다.

스타벅스 코리아 매장에 근무하는 파트너들은 22일에 교육받을 예정이다. 전국 모든 매장이 22일 오후 3시에 영업을 일찍 마친 후 점포별로 17일 진행한 교육 영상을 시청하며 역사 의식과 사회적 감수성 교육을 받는다. 스타벅스 코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 영업 개시 이후 처음이다.

신세계그룹 관계자는 “그만큼 이번 마케팅 사태를 엄중히 받아들이고 재발하지 않도록 하겠다는 의지를 보여주는 것”이라고 말했다.

정 회장은 24일 열리는 사장단 회의 전 계열사 대표들과 함께 교육받고, 이마트부문의 다른 계열사 직원은 다음 달 1일부터 2주에 걸쳐 온라인으로 같은 교육을 받는다.

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