한그루 "이혼 후 접근한 남자 많아…나쁜 마음 가진 사람도"

배우 한그루가 이혼 후 겪은 현실적인 고민을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '만리장성규'에는 한그루가 출연한 콘텐츠가 공개됐다.

한그루. 유튜브 채널 만리장성규 캡처

이날 방송에서는 이혼을 준비 중인 20대 사연자의 고민이 소개됐다. 사연자는 이혼 관련 서류 정리를 마쳤고, 이사할 집을 찾고 있다고 밝혔다. 이어 가까운 지인들에게 이혼 소식을 알린 뒤 한 지인이 계속 호감을 표현하고 있다며 이혼 후 새로운 만남에 대한 고민을 전했다.

한그루는 "제가 이혼을 해봤지만 사람이 연애하다가 갑자기 헤어져도 추스르는 시간이 있지 않냐. 이혼도 결혼 생활하다 정리하면 어느 정도 내 삶을 다시 찾아나는 시간이 필요하다"고 말했다.

장성규는 한그루에게 이혼 사실을 알고 접근한 이성이 있었는지 물었다. 이에 한그루는 "있었다. 생각보다 되게 많았다"고 답했다.

한그루는 조심할 필요가 있다고 조언했다. 그는 "저는 그래서 조심해야겠다 생각한 게 너무 좋으신 분도 많지만 나쁜 마음을 가진 분들도 간혹 가다 있지 않냐. 이혼녀니까 쉬워 보인다는 생각에 쉽게 툭 던져보는 사람들이 생기더라"라고 털어놨다.

한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼해 쌍둥이 자녀를 뒀다. 이후 2022년 합의 이혼했으며, 현재 두 자녀를 양육하고 있다.

<뉴시스>

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