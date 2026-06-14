백해룡 경정, 권익위 공익신고자 등록…“조만간 관련 기록 공개할 것”

‘마약수사 외압 의혹’을 제기해 온 백해룡 경정이 국민권익위원회에 공익 신고를 하고 공익신고자 보호를 신청했다고 밝혔다. 백 경정은 수사 과정에서 사실상 배제됐다고 주장하며 조만간 관련 기록을 공개하겠다고 예고했다.

백 경정은 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “지난 12일 수사 기록 5400여쪽과 수사 과정에서 작성된 공문서 등을 포함한 약 6000쪽 분량의 자료를 권익위원회에 증거로 제출하고 공익신고자 등록을 마쳤다”고 말했다.

백해룡 경정. 뉴시스

백 경정은 그동안 공익신고를 하지 않은 이유에 대해 “진실을 가지고 있다면 그것만으로 충분하다고 믿었다”면서도 “지난 1000일 동안 온갖 공격과 핍박을 견딘 이유는 오직 수사할 기회를 얻기 위해서”라고 주장했다.

그러면서 “더 이상 국가기관을 향해 수사할 기회를 달라고 호소하지 않겠다”고 덧붙였다.

그는 서울동부지검 세관 마약 합동수사단 파견 당시 수사 회의와 자료 공유에서 배제됐고, 통신 수사와 압수수색도 제대로 이뤄지지 못했다고 주장했다.

백 경정은 “조만간 진실의 기록을 ‘국민과 역사의 법정’에 모두 공개하겠다”며 “이 기록의 처분은 국민 수사대와 역사의 법관에게 맡기려 한다”고 말했다.

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