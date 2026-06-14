강원서 등산 중 잇단 사고…1명 숨지고 2명 부상

주말을 맞아 강원지역 산에 올랐다가 추락하거나 고립되는 등 사고가 잇따랐다.



14일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 30분께 인제군 북면 용대리 설악산 봉정암에서 60대 등산객이 왼쪽 팔다리 마비 등 증세를 보여 헬기로 이송됐다.

동해 두타산에서 구조 작업 중인 소방. 연합뉴스

같은 날 오후 1시 55분께 속초시 설악산 울산바위에서는 암벽 등반을 하던 50대가 바위 아래로 추락해 산악구조대원들이 구조 작업을 벌이고 있다.



추락으로 로프가 아래로 떨어지면서 함께 암벽 등반에 나선 50대 지인 3명도 고립돼 대원들 구조를 기다리고 있다.



이날 오후 1시 9분께 동해시 삼화동 두타산에서도 70대 등산객이 쓰러져 심정지 상태에서 헬기로 병원에 이송됐으나 숨졌다.



앞서 오전 7시 26분께 양양군 서면 설악산 남설악 탐방센터에서 독주골 계곡 방향으로 향하는 등산길에서도 60대가 10ｍ 아래로 굴러떨어져 다리와 머리 등을 다치면서 헬기로 병원에 옮겨져 치료받고 있다.

<연합>

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