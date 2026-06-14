월요일 낮 최고 32도 '더위'…영남 한때 소나기

월요일인 15일은 전국 대부분 지역에서 낮 최고기온이 30도 안팎으로 올라 덥겠다.



14일 기상청에 따르면 오는 15일 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼32도가 되겠다.

전국적으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 자외선 지수도 높게 치솟은 지난 지난 13일 서울시청 앞에서 양산을 쓴 시민들이 물안개를 분사하는 쿨링포그 기기를 지나고 있다. 연합뉴스

당분간 기온은 평년(최저 15∼29도, 최고 23∼29도)과 비슷하거나 조금 높겠으며, 강원영동을 제외한 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎으로 오르겠다.



주요 도시 최저기온과 최고기온은 서울 19도와 32도, 인천 19도와 30도, 수원 19도와 31도, 강릉 17도와 26도, 대전 18도와 30도, 세종 17도와 30도, 광주 18도와 31도, 대구 18도와 30도, 울산 18도와 27도, 부산 20도와 27도, 제주 19도와 25도로 예상된다.



하늘은 전국에 가끔 구름이 많겠으나, 제주는 흐리다가 오전부터 구름이 많겠다.



이날 내리는 비는 밤에 대부분 그치겠으나, 영남 내륙에는 15일 비 소식이 있다.



경북남서내륙과 경남서부내륙에 오후 12∼18시 소나기가 내리겠다.



예상 강수량은 5∼10㎜다.



동해중부해상에는 15일 가시거리 200ｍ 미만의 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 각별히 유의해야 한다.



제주남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에는 바람이 시속 30∼50㎞로 강하게 불고, 물결이 1.5∼3.0ｍ로 높게 일겠다.



미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

<연합>

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