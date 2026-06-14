트럼프 “이란과 서명 직후 호르무즈 개방”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 이란과 종전을 위한 양해각서(MOU)에 서명할 예정이라고 주장했다. 이란은 최고지도부의 승인을 받았다면서도 서명일이 14일은 아니라고 밝히며 막판 신경전을 벌이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 13일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “협정은 내일 서명될 예정”이라며 “서명 직후 호르무즈해협은 모두에게 개방된다”고 적었다. 트럼프 대통령은 버락 오바마 행정부 시절인 2015년 타결됐다가 자신의 첫 임기 중 무효화한 이란 핵합의(JCPOA)를 “핵무기로 가는 쉽고, 아름답고, 순탄한 길”이었다고 비판한 뒤 “내가 이란과 맺을 합의는 정반대”라고 밝혔다. 그는 이란과의 합의가 “핵무기 확보 차단 장벽”이 될 것이라며 “이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며 구매, 개발, 또는 그 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라고 적었다.



이란의 고농축우라늄 처리와 관련해서는 “모든 상황이 안정된 적절한 시기에, 우리가 들어가서, (작년 미군의 이란 핵시설 폭격에 참여한) 우리의 훌륭한 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분에 강력한 화강암 산맥 깊숙이 묻혀 버린 ‘핵먼지’(고농축우라늄)를 확보해 이란에서든 미국에서든 희석 및 파괴할 것”이라고 설명했다.



그러나 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것”이라며 “며칠 내로 서명될 가능성을 배제할 수는 없다”고 말했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 트럼프 대통령이 자기 생일인 14일에 맞춰 MOU 서명을 매듭짓기 위해 “이례적인 고집”을 부리고 있다고 비판했다. 전날 아바스 아라그치 이란 외무장관은 TV연설에서 종전 MOU에 대해 “최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이의 승인을 받았다”며 “이란과 미국은 47년 만에 처음으로 서로의 주권과 통치권을 존중한다는 내용을 서면으로 발표할 것”이라고 밝힌 바 있다.

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