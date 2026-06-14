서인영, 드디어 워터밤에서 연락 왔다... “결혼했다고 못 가냐”

서인영이 재혼을 발표한 가운데, 고대하던 워터밤 측으로부터 연락이 왔다는 사실을 전했다. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상 캡처

서인영이 재혼을 발표한 가운데, 고대하던 워터밤 측으로부터 연락이 왔다는 사실을 전했다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실,결혼식)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 서인영은 쥬얼리 완전체 무대를 선보였는데, 무대 말미 직접 인사를 남기며 “늘 응원해주셔서 감사하고 다음번에는 저의 솔로 무대로 돌아오겠다”고 전했다.

솔로 무대로 컴백 예고를 한 서인영. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상 캡처

그러면서 서인영의 ‘워터밤 참석 여부’가 다시 한 번 화두로 떠올랐는데, 서인영은 워터밤에 가고 싶은 의지가 충만하고 개인 유튜브 채널에서도 이를 수 없이 피력했지만 정작 워터밤 측에서는 감감무소식이었다.

그녀는 자신의 영상에서 “이 옷 워터밤에 딱이다. 불러만 달라”며 “연락이 안 오면 옷을 길거리에서 팔겠다”는 의지를 보이기도 했다. 또 “비비야 연락 줘. 여기 워터밤 의상 많아”라며 직접 메시지를 전하는 등 유쾌한 장면을 연출하기도 했다.

드디어 워터밤에 출격하게 된 서인영. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상 캡처

그런 가운데 최근 서인영의 영상에서는 “드디어 워터밤에서 연락 옴”이라는 자막이 등장해 모두가 환호했다.

오랜 시간 워터밤 무대를 고대하던 서인영이 드디어 워터밤 무대에 설 수 있게 된 것이다. 서인영의 오랜 소원이 이루어진 지금, 서인영이 어떤 무대를 꾸밀지, 또 어떻게 관객들과 만날지 관심이 집중된다.

한편, 서인영의 재혼 상대인 최지훈은 컴투스 미디어 계열사 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표다. 서인영은 2023년 2월 결혼했으나 이듬해 11월 합의 이혼했다. 서인영은 이혼 후 약 2년 만에 새로운 가정을 꾸리게 됐다.

결혼 후 자신이 변하는 게 없었으면 좋겠다는 서인영. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상 캡처

서인영은 “결혼했다고 워터밤 못 서나? 난 설 거야. 내가 지금 아기가 있는 것도 아니잖아. 아기는 아직 생각이 없어”라고 밝혔다. 제작진은 “그 댓글도 있더라? ‘서인영 애 갖고 싶은가 보다! 그래서 빨리 결혼하는 듯?’”이라고 말을 꺼냈다.

서인영은 “그건 아니야. 미안해. 지금은 내가 이제 지켜야 할 사람이 생겼잖아. 이제 계획을 갖고 해야지. 난자를 얼리든가 뭐 하든. 지금은 사실 일하는 거에 만족한다. 여러분들과 소통하는 거에 너무 만족”이라고 말했다.

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