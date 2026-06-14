2차 국민참여성장펀드 3분기 출시…6천억 규모

금융위원회가 3분기 중 6천억원 규모로 2차 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)를 출시한다.



14일 금융당국에 따르면 이억원 금융위원장은 지난 12일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '국민참여성장펀드 운용사 간담회'에서 "국민 수요에 부응하고 생산적 금융을 통한 경제 대도약에 기여할 수 있도록 2차 펀드를 출시하겠다"며 이같이 말했다.

이억원 금융위원장이 12일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 국민참여형 국민성장펀드 운용사 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 진행한 1차 펀드는 닷새 만에 전량 판매됐으며, 오는 15일부터 투자 운용이 시작된다.



재정은 1차와 동일하게 1천200억원이 후순위로 출자된다. 직접투자 부문 예산 1천500억원 중 400억원, 인프라투융자 부문 예산 4천억원 중 800억원을 활용한다.



재정모펀드 운용사와 공모펀드 운용사는 1차와 동일하게 유지하되, 실제 투자 운용을 담당하는 자펀드 운용사는 신규로 선정한다.



서민 물량 배정, 온라인 판매 비중 등 판매 관련 사항은 1차 펀드 판매실적을 바탕으로 은행·증권사 의견을 수렴해 개선할 계획이다.



이날 간담회에서는 운용사 책임성을 강화하고, 수익률을 높이기 위한 인센티브 방안도 논의됐다.



앞서 이재명 대통령도 지난달 국무회의에서 참여 운용사의 수익률 제고 방안을 마련하라고 주문했다.



현재 자펀드 운용사는 결성금액의 1% 이상을 후순위로 출자해야 한다. 펀드 누적수익률이 5년간 30%를 넘어서면 운용사가 초과 수익의 12%를 성과보수로 받을 수 있다.

이억원 금융위원장이 12일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 국민참여형 국민성장펀드 운용사 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

비상장기업 및 코스닥기술특례상장사 신규 자금 투자, 비수도권 지역 투자 비중을 각각 40% 이상 달성하면 성과보수는 16∼20%까지 확대된다.



수익률 제고를 위해 자펀드 자율 투자 한도를 40%까지 허용하고 코스닥벤처펀드도 활용할 수 있도록 했다. 운용성과는 월간·분기별 보고를 통해 점검한다.



금융위는 한국성장금융이 매년 우수 운용사를 선정하도록 하고, 이들 운용사에 후속 펀드 및 정책성 펀드 참여 시 우대하는 등 추가 인센티브를 마련할 방침이다.



아울러 자산운용보고서에 공모펀드 수익률, 자펀드 투자내역(상위 10개 종목 및 투자 비중) 외에도 자펀드별 수익률을 공시하도록 해 경쟁을 촉진한다.



또한 자펀드 선정 시 핵심 운용인력의 인센티브 시스템도 심사해 인력 이탈을 방지할 계획이다.



이 위원장은 "운용사가 국민 재산을 잘 운용해 좋은 성과로 돌려줘야 한다"며 "노하우와 선구안을 활용해 최고의 수익을 낼 수 있도록 최선을 다해달라"고 강조했다.

<연합>

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