7년만의 귀환 '토이스토리5'…개봉 3일 앞두고 예매율 1위

7년 만에 돌아오는 인기 프랜차이즈 영화 '토이 스토리 5'가 개봉 3일을 앞두고 전체 예매율 1위에 등극했다.

14일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 이날 오전 11시 기준 전체 예매율 22%를 기록했다.

예매 관객수는 4만 6824명으로, '군체' '와일드 씽' '디스클로저 데이' 등 쟁쟁한 국내외 화제작들을 제치고 예매율 1위에 올랐다는 점에서 눈길을 끈다. 이는 전 세대를 아우르는 시리즈의 귀환에 대한 기대감이 반영된 결과다.

'토이 스토리 5'는 최근 국내 최초 시사회 이후 영화가 전하는 위로와 감동에 호평이 이어지고 있다. 이에 이번 5편 역시 남녀노소를 불문하고 전 세대 관객을 사로잡을 수 있을지 더욱 기대를 모은다.

한편 '토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시' '우디' '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기로, 지난 2019년 개봉하며 340만 관객을 동원한 4편 이후 7년 만에 선보이는 신작이다. '니모를 찾아서' '월-E'로 미국 아카데미 장편애니메이션상을 두 차례 수상한 앤드튜 스탠튼과 '엘리멘탈'의 프로듀서를 담당했던 맥케나 해리스가 공동 연출을 맡았다. 우디 역의 톰 행크스, 버즈 역의 팀 알렌, 제시 역의 조안 쿠삭 등 기존 '토이 스토리' 시리즈의 캐릭터를 연기했던 배우들이 그대로 돌아오며, '패스트 라이브즈' '트론: 아레스'의 그레타 리가 릴리패드 목소리를 연기한다.

'토이 스토리 5'는 오는 17일 개봉한다.

<뉴스1>

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