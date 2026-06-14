“은행 앱에서 치킨 시켜볼까?”…BNK경남은행, 착한 배달앱 ‘먹깨비’ 품었다

지역 소상공인들의 ‘배달 수수료 폭탄’ 부담을 덜어주기 위해 BNK경남은행이 발 벗고 나섰다.

BNK경남은행은 공공배달앱 운영사인 ‘먹깨비’와 손잡고 자사 모바일뱅킹 앱(App) 내에 배달 주문 서비스를 전격 오픈했다고 14일 밝혔다.

BNK경남은행 모바일뱅킹 앱에 공공배달앱 서비스 오픈. BNK경남은행 제공

먹깨비는 기존 민간 배달앱들의 과도한 가맹점 수수료 부담을 대폭 낮춘 이른바 ‘착한 플랫폼’이다.

특히 지역화폐인 제로페이 결제는 물론 각종 할인 쿠폰 혜택까지 연계돼 있어 골목상권 소상공인과 소비자 모두가 윈-윈(Win-Win)할 수 있는 구조를 갖췄다.

고객들은 모바일뱅킹 앱 안의 ‘생활혜택’ 코너를 통해 가맹점 검색부터 메뉴 주문, 결제까지 한 번에 손쉽게 처리할 수 있다.

서비스 출범을 기념해 쏠쏠한 혜택도 마련됐다.

모바일뱅킹 앱으로 먹깨비 첫 주문 시 즉시 할인 혜택이 주어지며 향후 포인트 페이백 등 추가 이벤트도 잇따를 예정이다.

또한 먹깨비 가맹점에 새로 입점하는 지역 소상공인에게는 3만원 상당의 상품권과 일회용 앞치마 등이 포함된 웰컴키트를 증정하며 지원 사격에 나선다.

이주형 BNK경남은행 AI‧디지털그룹 부행장은 “이번 서비스가 지역 소상공인들에게는 안정적인 매출의 발판이 되고, 고객들에게는 생활 속 실질적인 혜택이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 경제에 활력을 불어넣을 다양한 제휴를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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