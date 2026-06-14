현대백화점, ‘글로벌 퍼니처 페어’ 진행

현대백화점이 해외 프리미엄 가구 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있는 가구 행사를 선보인다.

현대백화점은 21일까지 무역센터점에서 세계 각국의 유명 가구 브랜드 상품을 소개하는 ‘글로벌 퍼니처 페어’를 진행한다고 14일 밝혔다.

서울시 강남구 현대백화점 무역센터점 지하 1층 글로벌 퍼니처 페어 행사장 전경 사진. 현대백화점 제공

이번 행사에서는 한국을 비롯해 미국, 영국, 덴마크, 이탈리아, 스위스, 필란드 등 7개국의 프리미엄 가구 브랜드 19곳이 참여해 쇼파, 의자, 책상 등 다양한 상품을 선보인다. 미국의 오피스 가구 브랜드 ‘스틸케이스’, 이탈리아 프리미엄 가구 브랜드 ‘뽀로’, 영국을 대표하는 조명 브랜드 ‘톰 딕슨’ 등이 대표적이다.

해당 기간 고객들은 2층부터 7층까지 층별로 마련된 브랜드 쇼룸에서 다양한 상품을 직접 체험하고 할인된 가격에 구매할 수 있다.

대표적으로 7층에서는 스틸케이스의 의자와 책상을 소개한다. 스틸케이스는 이번 행사를 기념해 의자 상품을 최초 판매가 대비 최대 20% 할인된 가격에 판매하며, 주요 상품인 ‘립’ 의자와 ‘제스처’ 의자의 신규 색상을 국내 최초로 선보인다.

이외에도 4층에서는 뽀로의 상품을 최초 판매가 대비 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 지하 1층 대행사장에서는 ‘무브먼트랩’, ‘빌라레코드’, ‘우디크’, ‘쏘랩’ 등 국내 가구 브랜드 4곳의 상품을 한자리에 모아 선보인다.

현대백화점그룹 통합 멤버십인 H포인트 적립 혜택도 마련했다. 행사 기간 중 매주 금, 토, 일요일에 가구 브랜드 단일 매장에서 200만원 이상 구매하는 고객에게 구매 금액대별 최대 15%를 H포인트로 지급한다.

현대백화점 관계자는 “고객들이 해외 프리미엄 가구 브랜드를 한자리에서 비교하고 체험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 차별화된 라이프스타일 콘텐츠를 지속적으로 선보여 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.

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