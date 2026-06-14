리만코리아, 대구국제뷰티엑스포서 11억 상당 색조화장품 기부

글로벌 뷰티기업 리만코리아가 지역사회 취약계층 여성들을 위해 11억원이 넘는 물품 기부에 나섰다.

대구사회복지공동모금회는 리만코리아가 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 ‘제13회 대구국제뷰티엑스포’에서 아이씨디(ICD) 색조화장품 3만5000개(11억6000만원 상당)를 기부했다고 14일 밝혔다.

강영재(왼쪽부터) 리만코리아 대표, 신홍식 사회복지공동모금회 회장, 이재홍 대구시 보건복지국장이 기념촬영을 하고 있다. 대구사회복지공동모금회 제공

이번에 전달된 ICD 색조화장품은 대구·경북 지역의 한부모가정, 사회복지시설 이용자, 취약계층 여성 등을 대상으로 지원할 예정이다.

이번 기부는 리만코리아의 대표적인 사회공헌 프로그램인 ‘1.1.1 커밋먼트(COMMITMENT)’ 캠페인의 일환으로 마련됐다. 해당 캠페인은 매년 1억원 이상을 기부하고 1000명의 여성에게 희망과 아름다움을 전하는 것을 목표로 운영 중이다. 기업의 사회적 책임 실천과 지역사회 상생을 위해 지속적으로 추진되고 있다.

강영재 리만코리아 대표는 “이번 기부가 지역사회 내 도움이 필요한 이웃들에게 작은 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 나눔의 가치를 실천할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.

신홍식 대구사회복지공동모금회장은 “전달받은 물품은 도움이 필요한 한부모 가정과 취약계층 여성들에게 소중히 전달하겠다”며 “나눔의 가치가 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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