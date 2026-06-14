장윤주, 다이어트 중 배고플 때 ‘꿀물’ 먹어

모델 장윤주가 속옷 광고 촬영을 앞두고 자신만의 관리 과정을 공개했다. 평소 꾸준한 운동으로 몸매를 유지해 온 그는 촬영을 위해 운동 빈도를 높이고 식단에도 신경쓰는 등 공을 들였다고 밝혔다.

‘휴양지 갔다오자마자 속옷 화보라고요..? | 식단부터 운동, 바디케어까지 일주일 급관리 루틴’ 영상 캡처. 윤쥬르 장윤주

장윤주는 13일 자신의 유튜브 채널 ‘윤쥬르 장윤주’를 통해 해당 광고 촬영 현장과 준비 과정에 대한 이야기를 전했다. 영상 속에서 그는 촬영 당시 느꼈던 부담감과 함께 완성도 높은 결과물을 만들기 위해 기울였던 노력을 털어놨다.

촬영 당일 장윤주에게 노출이 많은 의상을 소화하는 데 대한 부담은 없는지 질문을 받은 장윤주는 “부담된다”며 “어떻게 부담이 안 되겠어”라고 답했다. 많은 사람들 앞에서 자신의 모습을 보여주는 작업인 만큼 긴장과 책임감을 느낀다는 것이다.

특히 이번 촬영을 앞두고 평소보다 강도 높은 자기 관리를 진행했다고 설명했다. 장윤주는 “주 2회 2시간 씩 하는 게 일과 병행했을 때 좋은 루틴인데 4회 했다”고 횟수를 늘린 관리를 진행했다고.

또한 관리에도 힘을 썼다고 밝혔다. 기존에는 일주일에 한 번 정도 관리를 진행했지만, 촬영을 앞두고는 3회로 횟수를 늘려 컨디션 유지에 신경 썼다고 밝혔다.

장윤주는 자신의 다이어트 방식과 식단 관리 방법도 공개했다. 그는 다이어트 중 배고픔을 느끼는 동안 꿀물을 챙겨 먹는다고 전했다. 꿀물을 챙겨 먹는 이유로는 당 보충에 도움이 되고 비타민 섭취에도 좋다고 설명했다. 또한 소화가 편한 점을 꼽았다.

촬영 당일에도 그는 “꿀물을 오늘도 싸왔다”고 말해 관리에 신경 쓰는 모습을 보여줬다. 또 달걀과 고구마도 챙기는 등 무리한 방식보다는 자신에게 맞는 음식을 챙기며 꾸준히 관리하는 모습을 보였다.

꾸준한 자기 관리와 철저한 준비로 촬영에 임한 장윤주의 모습은 많은 관심을 받고 있다.

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