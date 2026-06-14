"13년 함께한 아미 덕분" BTS, 부산서 데뷔 기념일 자축

그룹 방탄소년단(BTS)이 부산 월드투어 공연을 마치며 아미(팬덤명)와 함께 데뷔 13주년을 자축했다.

13일 오후 부산 연제구 아시아드주경기장에선 'BTS 월드 투어 '아리랑' 인 부산(World Tour 'ARIRANG' In BUSAN)'이 열렸다. 지난 2022년 10월 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴 인 부산(Yet to Come in BUSAN)' 이후 약 3년 8개월 만에 재개된 부산 투어다. 전날부터 이틀간 약 11만여 관객이 공연장을 찾았다.

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(왼쪽부터)와 정국, RM, 지민, 뷘, 제이홉, 진이 13일 오후 부산시 연제구 아시아드주경기장에서 열린 'BTS 월드투어 아리랑 인 부산' 콘서트에서 멋진 공연을 선보이고 있다. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

BTS의 이번 공연은 무대 세트부터 특별했다. 경회루를 모티브로 한 정자형 파빌리온을 360도 무대 중앙에 설치해 연회의 공간을 현대적으로 재해석했다. 무대 바닥은 태극기를 형상화했다. 태극의 원형 문양을 중심으로 사방으로 뻗은 돌출무대는 건곤감리에서 영감을 받아 디자인했다.

공연 시작 전 LED 영상에는 국악과 민요, 한지 질감의 배경과 전통 요소가 어우러지며 한국적인 색채를 더했다. 팬들의 기대감이 최고조에 달한 가운데 아미들은 멤버들의 이름을 연호하고 파도타기를 하며 BTS의 등장을 기다렸다. 댄서들의 퍼포먼스와 함께 공연 시작을 알리는 폭죽이 터지자 경기장은 함성으로 가득 찼다.

BTS는 정규 5집 '아리랑' 수록곡 '훌리건'(Hooligan)으로 포문을 열었다. 이어 '에일리언스'(Aliens), '달려라 방탄' 무대를 연이어 선보이며 팬들의 떼창을 이끌었다. 특히 투어나 아티스트를 소개하는 VCR 없이 연막탄을 든 무리가 필드를 가로지르는 퍼포먼스를 펼치는 등 기존 콘서트의 문법을 깬 연출도 눈길을 끌었다.

초반 무대를 마친 멤버들은 팬들과 인사를 나눴다. 정국은 "오늘 신나게 노시길 바란다"고 말했고, 지민은 "데뷔 13주년에 고향에서 아미들과 공연할 수 있어 기쁘다"고 했다. 뷔 역시 "온라인으로 함께하는 아미들까지 모두 행복한 추억을 만들었으면 좋겠다"고 했다.

이후 BTS는 '2.0', '노멀'(NORMAL), '낫 투데이'(Not Today) 등으로 공연의 열기를 이어갔다. 제이홉은 "'NORMAL'의 한국어 버전은 부산을 위해 준비한 노래"라고 소개했고, 멤버들은 마지막 공연인 만큼 더욱 큰 호응을 유도했다.

이날 공연에선 BTS와 아미가 데뷔 13주년을 함께 축하하는 장면도 연출됐다. 객석 LED에는 축하 문구가 송출됐고, BTS와 팬들이 함께 축하 노래를 부르기도 했다.

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(왼쪽부터)와 정국, RM, 지민, 뷘, 제이홉, 진이 13일 오후 부산시 연제구 아시아드주경기장에서 열린 'BTS 월드투어 아리랑 인 부산' 콘서트에서 멋진 공연을 선보이고 있다. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

BTS는 '버터'(Butter), '다이너마이트'(Dynamite)를 비롯해 회차별 랜덤곡인 '보조개', '매직 숍'(Magic Shop) 등을 선보이며 팬들의 떼창을 이끌었다.

공연 말미 멤버들은 아미를 향한 감사의 마음을 전했다. 진은 "13년을 함께할 수 있었던 건 아미 덕분"이라고 말했고, RM은 "앞으로도 있는 그대로의 모습을 보여드리도록 노력하겠다"고 약속했다. 뷔는 "7명이 함께하는 부산 공연이라 더욱 뜻깊다"고 말했다.

BTS는 '원 모어 나잇'(One More Night)과 '인투 더 선'(Into the Sun)으로 부산 공연의 대미를 장식했다. '인투 더 선' 무대에서는 화려한 불꽃놀이가 펼쳐지며 아시아드주경기장을 찾은 아미들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

한편 BTS는 지난 4월 경기 고양시를 시작으로 일본 도쿄, 북미 등지를 거쳐 총 34개 도시에서 86회 공연을 이어가고 있으며 약 108만 명의 관객들과 만났다.

BTS는 데뷔 기념일을 맞아 부산시와 협력해 부산 공연과 함께 'BTS 더 시티 아리랑-부산'(The City ARIRANG-BUSAN)을 동시에 진행했다. 부산항 부두 앞 바다에는 BTS의 타이틀곡 핵심 메시지인 '킵 스위밍'(KEEP SWIMMING) 조형물이 설치됐으며 해운대해수욕장에서는 모래 축제가 열렸다. 광안대교와 영화의전당 미디어파사드, 신세계백화점 센텀시티 팝업스토어 등 부산 곳곳에서도 다양한 연계 행사가 진행됐다.

<뉴스1>

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