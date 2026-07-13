주름 지우기보다 근육 다진다…백지연·김성령·한고은·김지호, 갱년기 정면 돌파법

대중이 기억하는 완벽한 모습 뒤, 스타들에게도 신체 변화는 피할 수 없는 통과의례였다. 불면증과 갑작스러운 체온 변화 그리고 감정의 기복은 이들에게도 예외 없는 변수였다. 갱년기라는 인생의 전환점을 맞이하며 백지연·김성령·한고은·김지호가 마주한 밤은 생각보다 훨씬 깊고 어두웠다.

스크린 밖의 화려함과는 상반된 생리적 한계가 이들을 덮쳤기 때문이다. 이 생애 전환기에서 에스트로겐이 급격히 감소하면 근육이라는 신체의 방어막은 얇아지기 시작한다. 신체가 스스로를 보호하기 위해 지방을 축적하고 근육을 덜어내는 생물학적 흐름 앞에서, 이들에게 매일의 반복은 흐트러진 신체 리듬을 다시 정렬하는 조치였다.

조명이 꺼진 뒤 스스로의 일상을 성실하게 쌓아 올리는 스타들의 기록. 백지연 유튜브채널·tvN ‘나는 살아있다’·한고은 SNS·김지호 SNS

거울 속 모습이 낯설게 느껴지거나 이유 없는 무력감에 휩싸여 밤을 지새우는 것은 갱년기를 통과하는 이들이 겪는 보편적 과정이다. 하지만 이들은 감정의 소용돌이에 머무르는 대신, 요가 매트 위에서 땀을 흘리고 스쿼트를 반복하며 식단을 조절하는 방식으로 일상을 재건했다.

백지연은 기록을 통해 신체 변화를 방어했다. 호르몬 감소가 근육량 손실을 동반한다는 사실을 직시한 그녀는 주 3회 이상의 스쿼트와 빨리 걷기를 실천했다. 통증이 따르는 날에도 멈추지 않았다. 매일 작성하는 운동 일지는 그녀가 이 전환기를 지나는 구체적인 지표가 되었다. 그녀는 부단한 노력으로 호르몬 균형을 근육이라는 지지대로 보완하며 신체 리듬을 정렬했다.

김성령은 자기 관리를 체계적인 수치화 영역으로 끌어올렸다. 갱년기를 단순한 노화가 아닌 신체 상태를 재점검하는 시기로 정의한 것이다. 매일 아침 단백질 쉐이크와 채소 위주로 구성된 그녀의 식탁은 인슐린 스파이크를 방지하기 위한 전략적 선택이다. 체중과 컨디션을 철저히 계산하고 정량화하는 그녀의 자기 분석은 호르몬 변화에 따른 근감소를 막아내는 강력한 무기다.

감정의 소용돌이를 다스리는 나만의 확실한 통제권. MBN Entertainment 제공

한고은은 갱년기를 ‘반려’의 대상으로 삼아 덤덤히 받아들이는 방식을 택했다. 안면 홍조와 불면증이 닥쳐왔을 때 당황하는 대신 몸이 보내는 신호를 정면으로 응시했다. 밀가루와 설탕을 배제하고 혈당을 자극하지 않는 통곡물과 제철 채소로 식탁을 채웠다. 특별한 비법보다는 매일 같은 시간에 일어나 산책하고 활동량을 유지하는 기본에 충실했다. 이것이 몸의 신호를 거스르지 않고 자연스럽게 적응해 나가는 그녀만의 극복 방식이다.

김지호는 매트 위에서 심리적 답을 찾았다. 밤을 지새우는 시간을 요가와 명상으로 채우며 내면의 불안을 잠재웠다. 하체 근력을 사용하는 동작으로 몸의 열을 내고 심박수를 안정시키는 과정은 그녀에게 일종의 치유였다. 무대 위 배우가 아닌 매트 위에서 온전히 자신의 떨림에 집중하는 신체적 꾸준함은 같은 생애 전환기를 지나는 이들에게 연대감을 준다.

네 사람에게 촬영장의 불규칙한 밤샘은 일상의 리듬을 흔드는 벽이었다. 하지만 이들은 외부 환경을 탓하는 대신 스스로 통제 가능한 영역에 집중했다. 흔들리는 호르몬의 중심에서 이들이 구축한 매일의 루틴은 무너지지 않는 구심점이 되었다. 이것은 단순한 습관이 아니라 자신의 시간을 의지로 채워가는 구체적인 과정이었다.

세월을 되돌리려 애쓰기보다 주어진 시간을 묵묵히 채워가는 품위 있는 태도. 김지호 SNS

결국 갱년기는 누구에게나 찾아오는 생애의 통과점이다. 스타라는 타이틀로도 이 자연스러운 생체 리듬을 막을 수는 없다. 하지만 이들이 증명한 것은 세월을 되돌리는 기술이 아니었다. 신체 변화라는 파도 앞에서도 흔들림 없이 자신의 일상을 이어가는 담담한 어른의 태도였다.

꾸며진 이미지는 일시적이지만 삶을 관통하는 본질은 영속적이다. 갱년기를 대하는 네 사람의 자세는 노년으로 향하는 길목에서 명확한 이정표를 제시한다. 호르몬의 저항을 거스르려 하기보다 내일 아침의 식단을 고민하고 주름을 지우려 하기보다 오늘의 근육을 다지는 것. 스스로의 삶을 책임지는 이 품위 있는 나이 듦의 방식이 곧 우리가 주목해야 할 기준이다. 그들은 지금 이 순간에도 조명 뒤에서 자신의 삶을 묵묵히 쌓아 올리고 있다. 그 단단한 성실함이야말로 갱년기라는 변화를 마주한 우리 모두에게 실질적인 해답이 된다.

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