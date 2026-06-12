'짜릿한 역전승' 대한민국, 월드컵 체코전 2대1로 승리 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 오현규 선수가 득점하자 시민들이 환호하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 황인범 선수가 득점하자 시민들이 환호하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 득점 기회에 아쉬워하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 응원 구호를 외치고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 응원 구호를 외치고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 두 손을 간절히 모으고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 잔뜩 긴장한 얼굴로 경기를 관람하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 오현규 선수가 득점하자 시민들이 환호하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 시민들이 응원 구호를 외치고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 2대1로 역전승을 거두자 시민들이 환호하고 있다.

대한민국과 체코의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 1차전이 열린 12일 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원이 열린 가운데 2대1로 역전승을 거두자 시민들이 환호하고 있다.

대한민국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 황인범, 오현규의 후반 연속골로 체코에 짜릿한 역전승을 거뒀다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1로 승리했다.

한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치에게 먼저 실점했으나 후반 22분 이강인의 도움에 이은 황인범의 동점 골, 후반 35분 오현규의 역전 골로 승점 3을 챙겼다.

황인범은 오현규의 골을 돕기도 해 '멀티 공격포인트'를 올렸다.

월드컵 무대에서 이강인은 두 번째 도움을, 황인범은 첫 득점을 기록했고, 오현규는 월드컵 데뷔 무대에서 데뷔골을 작성했다.

월드컵 성패의 분수령인 첫판을 승리로 장식한 홍명보호(승점 3)는 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 물리친 멕시코에 이은 조 2위로 조별리그 경쟁을 시작했다.

한국이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 승리한 건 통산 4번째이자 16년 만이다.

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