“10만원은 남는 게 없어”…‘결혼식 축의금 15만원’ 주장 온라인서 논란

고물가 시대를 맞아 예식 비용과 식대 부담을 이유로 결혼식 축의금 기준을 15만원으로 올려야 한다는 주장이 온라인에서 제기돼 갑론을박을 불러일으키고 있다.

10일 한 온라인 커뮤니티에는 “이제 축의금도 10만원이 아닌 15만원이 기본이 돼야 한다”는 취지의 글이 올라왔다. 게시자는 최근 급등한 예식장 식대와 부대 비용을 언급하며 “10만원을 받아도 식대와 각종 비용을 제하면 남는 돈이 거의 없다”고 토로했다.

글쓴이의 주장에 온라인 여론은 대체로 비판적이다. “축의금은 식대 정산금이 아니라 축하의 의미”, “결혼식은 본인 형편에 맞게 치러야지 하객에게 비용을 떠넘기면 안 된다”, “비싼 예식장을 선택한 것은 신랑·신부의 결정”이라는 반응이 나왔다.

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반면 물가 상승으로 인한 이른바 ‘웨딩플레이션(웨딩+인플레이션)’ 고려하면 일정 부분 현실적인 주장이라는 의견도 있다. 가까운 친구나 가족의 결혼식이라면 이미 15만원 이상을 내고 있다는 사례도 적지 않다.

실제로 취업포털 인크루트 조사에서는 직장 동료 결혼식의 적정 축의금으로 10만원을 꼽은 응답자가 가장 많았다. 카카오페이 조사에서도 평균 축의금이 처음으로 10만원을 넘어선 것으로 나타났다.

한편 한국소비자원에 따르면 결혼식장 대관료와 식대, 스튜디오·드레스·메이크업 비용 등을 합산한 전국 평균 결혼 비용은 올해 2월 기준 2139만원으로 집계됐다. 전국 예식장의 1인당 식대 중간값은 5만9000원 수준이며, 서울 강남권의 경우 평균 식대가 8만8000원에 달한다. 코스 요리 형태의 예식장은 평균 11만9000원으로 뷔페식보다 두 배 가까이 비싼 것으로 나타났다.

특히 서울의 결혼 서비스 비용과 평균 축의금은 비수도권보다 압도적으로 높았다. 수도권 평균은 2750만원으로 비수도권보다 약 1200만원 높았으며, 서울 안에서도 강남 지역 평균 계약금액은 3382만원으로 비강남권(3016만원)을 상회한다.

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