캐나다은행, 기준금리 2.25%로 동결…불확실성에 신중 행보

캐나다 중앙은행인 캐나다은행은 10일(현지시간) 통화정책회의를 열고 기준금리인 익일물 레포(Repo·환매조건부채권) 금리를 연 2.25%로 동결했다.

캐나다은행은 이날 금리 결정 직후 발표한 성명에서 “중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승과 글로벌 공급망 교란이 세계 경제 성장을 압박하고 인플레이션을 끌어올리고 있다”며 “미국 행정부가 추가 관세 부과 가능성을 잇달아 시사하면서 무역정책 불확실성도 높은 수준을 유지하고 있다”고 진단했다.

티프 맥클렘 캐나다은행 총재. AP연합뉴스

다만 캐나다은행은 근원 인플레이션이 약 2% 수준으로 둔화한 점을 근거로 “현재까지 에너지 가격 상승이 다른 소비재 가격 전반으로 광범위하게 전가되고 있다는 증거는 제한적”이라고 평가했다.

티프 맥클렘 캐나다은행 총재는 이날 기자회견 모두발언에서 “경기 둔화와 인플레이션 상승이 동시에 나타나는 상황은 통화정책의 딜레마”라며 “현재로서는 기준금리를 동결하는 것이 두 가지 위험 사이에서 균형을 맞추는 최선의 선택”이라고 말했다.

맥클렘 총재는 유례없는 수준의 불확실성 속에서 경제 여건이 어떻게 전개될지 예단하기 어렵다며 향후 기준금리 경로는 인하와 인상 가능성을 모두 열어두고 있다고 밝혔다. 그는 “미국이 캐나다에 대규모 추가 무역제한 조치를 부과할 경우 경제 성장을 뒷받침하기 위해 기준금리를 추가 인하해야 할 수도 있다”면서도 “반대로 중동 분쟁이 장기화돼 에너지 가격 상승이 광범위하고 지속적인 물가 상승 압력으로 이어질 경우 기준금리를 연속적으로 인상할 필요가 생길 수 있다”고 말했다.

캐나다은행은 향후 경제지표와 물가 흐름을 종합적으로 점검하며 추가 정책 방향을 결정할 방침이라고 밝혔다.

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