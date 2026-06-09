李 취임 후 첫 ‘9박10일 유럽 외교전’

이재명 대통령이 9일 벨기에로 출국하며 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 열흘간의 유럽 순방 일정에 돌입했다.



이 대통령은 이날 오전 경기 성남 서울공항에서 부인 김혜경 여사와 함께 공군 1호기를 통해 출국했다. 이 대통령은 출국 전 엑스(X)에 올린 글에서 “취임 이후 처음으로 유럽을 방문한다”며 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라고 밝혔다.

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

첫 방문국인 벨기에에 대해서는 “유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것”이라며 “다음달 초 BTS의 첫 벨기에 단독 콘서트를 앞두고 있는 만큼 양국의 미래 세대를 잇는 협력도 한층 더 깊어질 것이라 믿는다”고 적었다. 올해는 한·벨기에 수교 125주년이다.



이 대통령은 이날 벨기에에서 동포들과의 만찬간담회를 시작으로 10일(현지시간) 벨기에 바르트 더베버르 총리와의 정상회담, 필립 국왕 면담 등의 일정에 나선다. 현 정부 출범 후 벨기에 지도자와의 첫 만남으로, 양국 정상 간 신뢰 및 유대감을 구축하는 데 공을 들일 예정이다. 이 대통령은 “바르트 더베버르 총리님과의 첫 만남이 양국 관계를 더욱 발전시키고, 나아가 미래 협력의 새 길을 여는 계기가 되길 기대한다”고 했다. 10일에는 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과의 정상회담도 예정돼 있다.



이어 이 대통령은 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청으로 11∼13일 이탈리아 국빈 방문 일정을 소화한다. 14∼15일에는 교황청을 방문한다. 끝으로 이 대통령은 16∼17일에는 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.



김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제본부회의 모두발언에서 이 대통령이 이날부터 유럽 순방을 떠나는 점을 거론하며 “저도 훨씬 긴장된 각오로 이 기간에 임하겠지만, 각 부처는 각종 현안에 대한 적기 대응은 물론 직원들 기강에도 특별히 신경써 주시기를 바란다”고 지시했다. 그러면서 “특별히 행정안전부, 고용노동부, 국토교통부가 안전사고로 인한 피해가 없도록 예방과 점검에 만전을 기해 주시기를 바란다”고 강조했다.

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