[이코노 브리핑] 화재보헙협회 신임 이사장에 김기환 외

화재보헙협회 신임 이사장에 김기환

화재보험협회가 19대 신임 이사장으로 김기환(사진) 전 KB손해보험 대표이사를 9일 선임했다. 1963년생인 김 신임 이사장은 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 1991년 KB국민은행에 입사했다. 2021년부터 3년간 KB손보 대표이사를 지냈다.

IBK투자證 대표이사에 최광진 내정

IBK투자증권 신임 대표이사로 최광진(사진) 경영총괄 부사장이 내정됐다. 최 부사장은 IBK기업은행 투자금융부장, 서부지역본부장, CIB그룹장을 역임한 금융 전문가다. IBK투자증권 경영총괄 부사장으로 재직하면서 그룹 내 은행과 증권 시너지 사업을 추진했다.

신한은행, 새희망홀씨대출 부담 낮춰

신한은행은 지난 5일 새희망홀씨대출 분할 상환우대금리를 기존 0.3%포인트에서 1.1%포인트로 확대했다고 9일 밝혔다. 새희망홀씨대출 분할 상환 기간도 기존 60개월에서 84개월로 늘려 월 상환 부담을 낮췄다. 이번 조치는 포용금융 차원에서 금융 취약 계층의 이자 부담을 완화하고 안정적인 상환을 지원하기 위해 마련됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지