‘18년 연기 노동’의 벽, 지창욱이 마주한 ‘수십억 세금’의 무게

배우 지창욱의 이름 앞에 ‘수십억원대 세금 추징’이라는 무거운 꼬리표가 붙었다. 2008년 데뷔 이후, 18년이라는 시간 동안 그는 단 한 번의 공백기 없이 촬영장을 지켜왔다. 드라마 ‘솔약국집 아들들’의 철없는 막내에서 액션 장르의 정점에 선 배우로 거듭나기까지 그의 행보는 그야말로 치열한 연기 노동의 역사였다. 하지만 화려한 필모그래피와 함께 쌓아 올린 자산의 영역에서 예기치 못한 암초를 만났다. 국세청의 강도 높은 세무조사 끝에 수십억원의 추징금이 부과된 사실이 알려지며 그가 묵묵히 다져온 연기 인생의 무게감마저 흔들리는 모양새다.

현장의 완결주의자, 그가 18년 동안 묵묵히 쌓아온 시간의 무게. 스프링 컴퍼니 제공

지창욱의 커리어는 계산된 전략보다는 집요할 정도의 자기 연마에서 비롯되었다. 촬영 관계자들은 그를 일컬어 ‘현장의 완결주의자’라고 칭한다. 그는 단순히 대사를 외우는 수준을 넘어 조명과 카메라의 각도부터 동료 배우와의 호흡, 심지어 미술 소품의 배치까지 고려하며 장면의 합을 맞추는 데 집중한다. 그에게 연기는 재능의 영역이 아니라 매일 아침 촬영장으로 향하는 발걸음을 멈추지 않는 숙련의 과정이었다. 고난도 액션 신에서 대역 없이 직접 몸을 던지는 선택 역시 자신의 육체를 연기적 자산으로 삼아 작품의 완성도를 빚어내려는 직업적 태도의 산물이다. 18년 동안 그가 보여준 것은 눈부신 스타의 모습보다 주어진 배역을 완벽하게 소화해내려는 끈질긴 집념이었다.

대역 없는 연기, 화면 뒤에 가려진 치열한 자기 연마의 흔적들. 영화 ‘조작된 도시’ 스틸컷

세금 추징 이슈가 불거진 지금, 얼마 전 웹 콘텐츠 ‘핑계고’에서 그가 털어놓은 발언은 대중에게 흥미로운 지점을 남긴다. 주식 시장을 언급하며 스스로 자산을 운용하기보다 검증된 금융 전문가에게 일임하는 것이 안전하다고 했던 그의 논리는 그가 자신의 수익을 관리해 온 방식과 맥락을 같이 한다. 막연하게 ‘조 단위 자산가’를 꿈꾸며 친구들과 나만의 랜드를 건설하겠다는 구상은, 바쁜 촬영 일정 속에서 지창욱이 유일하게 꿈꾸는 일종의 해방구였다. 그러나 아이러니하게도 수익의 효율성을 극대화하기 위해 개인 법인을 활용했던 방식이 세법이라는 냉혹한 제도와 충돌했다. 과세 당국이 실질과세 원칙을 근거로 수익의 귀속 주체를 재해석하면서, 그가 효율이라 믿었던 경영 방식은 이제 수십억원의 추징금이라는 현실적인 정산 과정을 거치게 되었다.

소속사 스프링 컴퍼니의 해명은 간결하다. 고의적인 탈루는 없었으며 단지 과세 당국의 세법 해석 차이가 있었을 뿐이라는 주장이다. 이는 연예인이라는 직업군이 마주하는 공통적인 딜레마를 보여준다. 대중의 인기를 먹고 사는 스타들은 이제 단순히 연기력만으로 평가받지 않는다. 그들이 관리하는 수익의 형태가 얼마나 투명한지, 과세 당국이 정한 복잡한 법적 그물망 안에서 얼마나 적법하게 작동하는지 또한 대중의 감시 대상이 되었다. 18년간 빈틈없는 루틴으로 일상을 지탱해왔던 지창욱에게 이번 세무조사는 자산 관리라는 또 다른 영역에서의 성적표를 요구받는 혹독한 전환점이 되었다. 그가 쏟아온 시간 뒤에 가려져 있던 자산 운용의 과정이 이번 조사를 통해 드러난 셈이다.

쉼 없이 달려온 18년, 그 끝에서 마주한 가장 차가운 현실의 수업. 넷플릭스 제공

지창욱의 연기 서사는 단순한 성공 스토리가 아니다. 결핍을 채우기 위해 쉼 없이 현장을 누비고, 그렇게 얻은 수익을 관리하기 위해 법적 틀 안에서 고군분투했던 일련의 행보는 우리 시대 직업인들이 짊어진 무게와 궤를 같이한다. ‘조 단위 자산가’를 꿈꿨던 배우가 현실에서 직면한 수십억원의 세금 추징은, 자본주의 사회에서 부를 다루는 방식이 얼마나 날카로운 책임감을 요구하는지를 방증한다. 대중은 이제 그가 이 난관을 어떤 태도로 수습하는지 주시하고 있다. 법적 절차 준수는 당연한 수순이다. 대중이 기다리는 것은 시스템에 대한 변명이 아니라 그가 긴 시간 증명해 왔던 배우로서의 본업에 대한 책임감이다.

연기라는 예술과 세금이라는 경제 사이, 성숙한 직업인으로 거듭나야 할 시점. 지창욱 SNS

인간은 누구나 삶을 영위하기 위해 각자의 방식으로 궤적을 그려나간다. 지창욱은 그 궤적 속에서 명예와 부를 얻었으나, 동시에 그 부를 유지하고 관리하는 데 필요한 거대한 사회적 비용과 마주했다. 이번 사태는 그에게 연기라는 예술적 영역과 세금이라는 경제적 영역이 결코 분리될 수 없음을 가르쳐주었다. 촬영장의 조명이 꺼진 뒤에도 그의 삶은 대중의 시선 아래 놓여 있으며, 이제는 그 시선이 연기뿐만 아니라 그가 쌓아온 부의 형태까지 낱낱이 해부하고 있다. 지창욱은 지금 연기 인생 2막을 앞두고 가장 차가운 현실의 수업을 받고 있다. 이 수업의 끝에서 그가 보여줄 모습이 단순한 사과를 넘어 한층 더 성숙한 직업인으로서의 면모가 되기를 대중은 기대하고 있다. 18년의 연기 내공이 단순한 테크닉을 초월해 삶을 관통하는 깊이 있는 철학으로 진화할 수 있을지, 그 귀추가 주목되는 시점이다.

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