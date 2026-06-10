케이뷰티월드와이드, 시니어 반려견 간식 ‘퍼피어게인’ 출시

사진=케이뷰티월드와이드 제공

브랜드 액셀러레이터 케이뷰티월드와이드가 반려동물 건강관리 시장에 진출한다. 회사는 시니어 강아지를 위한 반려동물 식품 브랜드 ‘백살구(100salgoo)’를 론칭하고 첫 제품 ‘퍼피어게인’을 선보인다고 밝혔다.

반려동물의 평균 수명이 늘어나면서 노령기에 접어든 반려견의 건강 관리에 대한 관심도 높아지고 있다. 백살구는 이러한 변화에 맞춰 시니어 반려견을 위한 데일리 케어 제품을 선보이는 브랜드로 기획됐다.

첫 제품인 퍼피어게인은 NMN(Nicotinamide Mononucleotide)을 함유한 시니어 반려견용 간식이다. NMN은 체내 에너지 대사에 관여하는 NAD+의 전구체로 알려져 있으며, 관련 성분에 대한 관심이 이어지고 있다.

케이뷰티월드와이드는 NMN 관련 브랜드 ‘넥스트포뮬러’를 운영해온 경험을 바탕으로 퍼피어게인을 기획했다. 퍼피어게인에는 NMN과 함께 코엔자임, 퀘르세틴, 글루타치온 등이 배합됐다.

또한 보호자가 급여하기 쉽도록 간식 형태로 개발됐으며, 노령견의 섭취 편의성을 고려해 부드러운 츄어블 타입을 적용했다. 합성착색료, 합성착향료, 합성감미료, 글루텐을 배제한 4-Free 설계도 적용했다.

최근 반려동물 산업에서는 사료와 간식을 넘어 건강 관리에 초점을 맞춘 제품 수요가 늘고 있다. 백살구는 이러한 시장 흐름에 맞춰 시니어 반려견 케어 브랜드로 제품군을 전개한다는 계획이다.

제품은 국내 HACCP 인증 제조시설에서 생산되며 원료 선정부터 생산까지 품질관리 과정을 거친다.

한편 2019년 설립된 케이뷰티월드와이드는 브랜드 빌더 및 액셀러레이터 기업으로 현재까지 14개 브랜드와 70여 개 제품을 출시했다. 또한 김기사랩, 메가스터디, 윤민창의투자재단, 마크앤컴퍼니 등으로부터 투자 유치에 성공했으며 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 프로그램에도 선정된 바 있다.

케이뷰티월드와이드 위대성 대표는 “반려동물을 가족처럼 생각하는 문화가 확산되면서 노령견 건강관리에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “백살구와 퍼피어게인을 통해 반려견이 보다 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.

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