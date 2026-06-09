‘팔로워 200만’ 中 74세 패션 인플루언서 할머니 화제…“120세까지 아름답게”

중국의 70대 한 여성이 철저한 자기관리와 독보적인 패션 감각으로 온라인 인플루언서로 떠올라 화제다.

8일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 온라인에서 ‘소녀 할머니’로 불리는 중국 상하이 출신의 시니어 모델 잉쯔(74)를 소개했다. 그는 현재 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 200만명 이상을 확보하고 있으며, 올린 영상들의 누적 조회 수는 1억 회를 넘어선 것으로 전해졌다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

잉쯔는 걸그룹 스타일 의상부터 펑크 패션까지 다양한 콘셉트를 소화하며 세대를 초월한 패션 감각을 보여주는 한편, 하이힐을 신고 도심 거리를 활보하거나 음악에 맞춰 춤을 추는 등의 모습으로 관심을 모으고 있다.

그는 젊음을 유지하는 비결로 꾸준한 자기관리를 꼽았다. 잉쯔는 매일 아침 1시간씩 요가를 하고 오후 5시 이후에는 음식을 먹지 않는다고 밝혔다. 또한 수프와 채소를 먼저 먹은 뒤 단백질과 탄수화물을 섭취하며, 포만감을 느끼기 전에 식사를 마치는 습관을 유지하고 있다.

건강관리에 대한 의지도 남다르다. 잉쯔는 출산 이후 골절 부상을 입기 전까지 병원을 찾은 적이 거의 없었다고 밝혔다. 골절 후에도 보행 보조기 사용을 거부하고 매일 밤 1시간씩 걷기 운동을 이어가며 재활에 힘쓴 것으로 알려졌다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

원래 어린이집 원장으로 일했던 잉쯔는 모델이나 연예계 경력이 전혀 없었다. 1980년대에는 남편과 아들을 데리고 일본으로 이주해 음식점에서 일했고, 이후 중식당을 운영하기도 했다. 당시 뛰어난 외모로 일본 현지 잡지에 소개된 적은 있지만 본격적인 모델 활동은 70대에 시작했다.

잉쯔는 현재 평균 연령 65세 이상 회원들로 구성된 베이징의 시니어 패션 단체에서 활동하며 패션쇼와 라이브 방송 등에 참여하고 있다. 최근에는 상하이 디즈니랜드에서 열린 패션쇼 무대에도 섰다.

그는 현지 언론과의 인터뷰에서 “나이는 걸림돌이 아니라 강점”이라며 “120세까지 아름답고 건강하게 살고 싶다”고 말했다.

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